Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и подешевевшей нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,7-1,2%.

Gри этом лидируют в откате акции Сбербанка на санкционных новостях, сообщает БизнесЦензор.

Индекс МосБиржи составил 2422,46 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1141,51 пункта (-1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Подешевели рублевые акции Сбербанка (-1,3% и -1,4% "префы"), "Газпром нефти" (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Россетей" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Башнефти" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%).

Минфин США в четверг, 8 ноября, объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них три физических лица и девять юридических лиц. Кроме того, попал под санкции курортный комплекс Сбербанка в Крыму. Как сообщило ведомство в четверг, в SDN List (налагает максимально жесткие ограничения) включено ООО "Гарант-СВ". Это оператор ялтинского курортного комплекса Mriya Resort & SPA, который тоже отныне включен в "украинский" санкционный список Минфина США.

Индексы в США в четверг показали смешанную и умеренную динамику после завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС) без каких-либо сюрпризов для инвесторов. Федрезерв сохранил неизменной процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) - на уровне 2-2,25% годовых, что совпало с прогнозами экспертов.