Молдова обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений

14:30 09.11.2018 0 комментариев Молдова

Молдова обсуждает с Североатлантическим альянсом возможность проведения совместных учений на территории республики.

Об этом 9 ноября заявил министр обороны Евгений Стурза, передает РИА.

Республика Молдаова — внеблоковая страна. Согласно конституции, Республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишениве действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года здесь открылось бюро по связям НАТО.

"Мы обсуждаем с коллегами из Североатлантического альянса возможность провести совместные учения на территории Молдовы. В Республике с 2004 года не было подобных учений и это будет значимым шагом", — заявил Стурза в эфире телеканала Publika TV.

По его словам, нейтралитет Республики Молдова не мешает ей проводить совместные учения с разными партнерами. Стурза считает, что учения могут проходить в учебном центре на полигоне Бульбоака.

"Центр в Бульбоаке становится ультрасовременным центром с новейшей инфраструктурой, подходящей для учений такого уровня", — добавил министр.

Против сотрудничества с НАТО неоднократно выступал президент Молдовы Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.



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