На своем заседании в Хельсинки Европейская народная партия избрала немецкого политика Манфреда Вебера кандидатом на пост председателя Еврокомиссии.

Об этом сообщает Yle, передает Укринформ.

"Манфред Вебер был избран кандидатом на пост председателя Еврокомиссии сегодня на заседании правоцентристской Европейской народной партии в Хельсинки", - говорится в сообщении.

Во время тайного голосования немец Вебер набрал 492 голоса. За финна Александера Стубба проголосовали 127 участников собрания.

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Отмечается, что Вебер на данный момент является председателем фракции ЕНП в Европарламенте. Он представляет Христианско-социальный союз Баварии. В своем выступлении перед голосованием Вебер говорил о христианских традициях ЕНП.

Вебер возглавит предвыборную кампанию ЕНП на выборах в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Манфреда Вебера с избранием кандидатом на должность председателя Европейской комиссии от Европейской народной партии.