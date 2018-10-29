Нефтяные компании РФ пытаются переложить ущерб от санкций на западных покупателей

13:34 09.11.2018 0 комментариев Россия

Крупнейшие нефтяные компании РФ выдвигают новые требования к своим западным партнерам в попытке обезопасить себя от последствий возможных санкций США против российского нефтегазового сектора.

Семь источников Рейтер сообщили, что западные компании и торговые дома находятся в ожесточенных переговорах с российскими поставщиками углеводородов, Газпромнефтью и Сургутнефтегазом, по поводу контрактов на 2019 год.

Ранее на этой неделе стало известно о том, что Роснефть просит своих клиентов принять изменения в экспортные контракты, которые позволят ей штрафовать покупателей при отказе от оплаты товара в срок из-за санкций.

“Это все части одного большого процесса: российские нефтекомпании пытаются снять с себя санкционные риски, насколько это возможно. Покупатели, конечно, не хотят брать все риски на себя и пытаются найти компромисс”, - сказал источник Рейтер в западной нефтяной компании, знакомый с ходом переговоров.

Сургутнефтегаз около месяца назад потребовал от покупателей согласовать возможность оплаты товаров в евро. Теперь компания просит покупателей взять на себя ответственность за финансовые потери, которая она может понести в случае наступления санкций, сообщили Рейтер четыре источника.

“Они сказали, что санкции там или нет – это не имеет значения. Покупатели должны найти способ оплатить поставленный товар, либо вернуть его, либо платить штраф, такой же, как и в случае, когда покупатель не платит по другим причинам”, - сказал источник в торговой компании.

Газпромнефть также попросила покупателей пересмотреть контракты в части использования иностранной валюты и ответственности покупателей за задержку или отказ от платежа, в связи с санкциями, сообщили три источника.

Сургутнефтегаз не смог предоставить оперативный ответ на запрос Рейтер о комментарии. Газпромнефть отказалась от комментариев.

КАК ИРАН

Экспорт нефти из РФ составляет примерно 10 процентов от мирового предложения, поэтому нефтяные компании, закупающие российские нефть и нефтепродукты, вынуждены считаться с интересами поставщиков при согласовании контрактов.

Большая часть западных нефтекомпаний и трейдеров продолжают переговоры с Газпромнефтью и Сургутнефтегазом. В этом году согласование контрактов проходит особенно сложно, отметили источники Рейтер.

Некоторые клиенты нефтекомпаний уже смогли прийти к компромиссу с Газпромнефтью и Сургутнефтегазом, но другие - большинство - до сих пор не нашли решения, которое устроило бы обе стороны.

Все контракты Сургутнефтегаз согласовывает в индивидуальном порядке, для чего директора западных компаний ездят в сибирский город Сургут, где находится штаб-квартира нефтекомпании.

В одном из случаев покупатель Сургутнефтегаза согласился на оплату в евро, только если нефтекомпания откажется от требования штрафов при неоплате из-за санкций.

“Мы сказали, что если санкции не позволяют провести платеж, то как же мы тогда сможем выплатить штрафы”, - сказал источник в торговых кругах.

“Так что мы согласились, что в случае наступления санкций сумма денег будет заморожена на счетах банка вплоть до момента, когда санкции будут сняты. Прямо как с Ираном”, - добавил он.



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