Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд предупредил о вероятности выхода РФ из организации, назвав его Ruxit, по аналогии с Brexit - выходом Великобритании из состава Евросоюза.

Об этом Ягланд заявил в четверг, 8 ноября, в ходе совместной конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает ТАСС.

"Существует реальная опасность того, что Европа столкнется не только с Brexit, но и с Ruxit", - приводит его слова финская телекомпания Yle.

Глава МИД Финляндии указал, что его страна как председатель Комитета министров СЕ будет способствовать поиску решений и переговорам о сохранении членства России в организации. По словам Сойни, Россия и Совет Европы нуждаются друг в друге, однако каждый участник организации должен придерживаться установленных правил.

Напомним, ранее Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.