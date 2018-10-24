Генсек Совета Европы предупредил о вероятности выхода России из организации

13:07 09.11.2018 0 комментариев Россия

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд предупредил о вероятности выхода РФ из организации, назвав его Ruxit, по аналогии с Brexit - выходом Великобритании из состава Евросоюза.

Об этом Ягланд заявил в четверг, 8 ноября, в ходе совместной конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает ТАСС.

"Существует реальная опасность того, что Европа столкнется не только с Brexit, но и с Ruxit", - приводит его слова финская телекомпания Yle.

Глава МИД Финляндии указал, что его страна как председатель Комитета министров СЕ будет способствовать поиску решений и переговорам о сохранении членства России в организации. По словам Сойни, Россия и Совет Европы нуждаются друг в друге, однако каждый участник организации должен придерживаться установленных правил.

Напомним, ранее Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.



Ещё на эту тему:

10:52 09.11.2018
Times: Британия работает над санкциями против руководства российских спецслужб
10:02 09.11.2018
Более 40 стран обвиняют Россию в уничтожении беспилотника ОБСЕ над Донбассом
17:17 08.11.2018
Президент Украины и премьер Хорватии обсудили пути противодействия агрессии РФ
15:27 08.11.2018
Польша окончательно променяла российский газ на более дешевый американский
13:13 07.11.2018
Задержан российский миллиардер из-за которого ушел в отставку глава Минюста Монако
07:31 07.11.2018
Топ-олигархам Путина запретили участие в экономическом форуме в Давосе
09:56 31.10.2018
В Чехии для противостояния российской "фабрике троллей" создали "движение эльфов"
08:41 31.10.2018
Восемь стран Евросоюза призывают РФ вывести ее войска и технику с территории Украины
15:41 24.10.2018
Именно Россия ставит под сомнение договор о ликвидации ракет – Столтенберг
08:48 24.10.2018
США начали кибероперацию против России - New York Times
08:11 22.10.2018
Лондон поддержал Трампа, ФРГ против выхода из ядерной сделки с РФ
19:58 18.10.2018
Волкер: США будут вводить санкции против России раз в месяц-два
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
Все новости страны
Болгария Болгария
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
Все новости страны
Греция Греция
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
14:30 09.11.2018
Молдова обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
Все новости страны
Россия Россия
16:57 09.11.2018
Нехватка денег задержала изготовление надстройки для корвета "Дерзкий"
16:37 09.11.2018
Санкции: Морские транспорты вооружений оснастят российским оборудованием взамен импортного
14:55 09.11.2018
Акции российских компаний и банков дешевеют после введения новых санкций США
13:34 09.11.2018
Нефтяные компании РФ пытаются переложить ущерб от санкций на западных покупателей
Все новости страны
Румыния Румыния
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
Все новости страны
Турция Турция
15:48 09.11.2018
Новая турецкая противокорабельная ракета готова к серийному производству / Фото
11:20 09.11.2018
В Турцию за 16 лет инвестировано $200 млрд
19:28 08.11.2018
Турция представит первый беспилотный военный катер, и запустит серийное производство крылатых ракет большой дальности / Фото
16:27 08.11.2018
Членство в НАТО не препятствует сотрудничеству с Россией - глава комиссии парламента Турции
Все новости страны
Украина Украина
19:39 09.11.2018
Оккупированный Крым - напичканная оружием военная российская база / Инфографика
19:12 09.11.2018
Оккупанты заявили о катастрофическом положении крымской медицины
18:45 09.11.2018
Танки береговой обороны оккупантов упражнялись в стрельбе на полигоне в оккупированном Крыму
17:51 09.11.2018
Російські тюремники запевняють, що у Сенцова зі здоров'ям "все добре"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс