В оккупированном Крыму на полигоне районе мыса Опук штурмовики и истребители Южного военного округа нанесли массированный удар по наземным целям.

В летно-тактических учениях были задействованы свыше десяти самолетов Су-25, Су-30 и Су-27.

- В ходе учений штурмовики совершили более 40 вылетов, выполнив около 80 задач по поражению наземных объектов условного противника. При выполнении задач было израсходовано около 400 различных авиационных боеприпасов, в том числе около 30 авиабомб и свыше 50 неуправляемых авиационных ракет, - сообщили в пресс-службе ЮВО, передает Российская Газета.

Общий налет экипажей штурмовиков Су-25 составил более 80 часов.

Истребители Су-30 и Су-27 выполняли другие задачи: обеспечивали прикрытие ударной авиации от самолетов условного противника. Пилоты отработали перехват воздушной цели, противоракетное маневрирование до момента обнаружения и захвата условного противника прицельными комплексами самолетов. Затем были произведены пуски ракет.

Отметим, что за неделю самолеты ВКС страны агрессора провели 161 летную смену на 68 аэродромах.

Истребители ПВО четыре раза поднимались в воздух на перехват потенциальных нарушителей воздушного пространства.