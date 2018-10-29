Около 20 новых подразделений – взводов войсковой военной полиции – с 1 декабря будут сформированы в составе соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО), в том числе и на территории оккуптрованного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе военного округа, передает Крыминформ.

"Взводы военной полиции формируются в мотострелковых, танковых соединениях на территории Ростовской, Волгоградской области, в республиках Дагестан, Карачаево-Черкессия и Северная Осетия, кроме того, в соединениях и воинских частях морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Севастополе", – уточнили в пресс-службе.

Более 350 военнослужащих войсковых подразделений военной полиции ЮВО, которые были отобраны для формирования взводов, прошли 80-часовой курс программы переподготовки в новом учебном центре военной полиции во Владикавказе.

Военнослужащие, окончившие курсы, получили сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и оружия нелетального действия. В ходе спецкурса военные полицейские изучили порядок применения огнестрельного оружия и специальных средств, в том числе травматических пистолетов, электрошокеров, наручников, резиновых палок.

Личный состав войсковых подразделений военной полиции будет привлекаться для несения патрульной службы в составе гарнизонных патрулей по периметру территорий воинских частей и внутри военных городков, несения службы на КПП и в гарнизонных караулах.

Подразделения военной полиции будут иметь отличительные знаки на повседневной форме одежды – нарукавные повязки и красные береты.

Подразделения военной полиции будут укомплектованы современными образцами вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобилями Рысь, Тигр, а так же специальными средствами и оружием нелетального действия.