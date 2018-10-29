В Турцию за 16 лет инвестировано $200 млрд
|11:20 09.11.2018
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|Турция
Прямые инвестиции в Турцию до 2002 года составили 15 миллиардов долларов, а после - 200 миллиардов.
Об этом сказал глава Инвестиционного управления при администрации президента Турции Арда Эрмут на мероприятии на тему: «Инвестиционная среда при президентской форме правления», сооббщает АА..
Эрмут рассказал о деятельности управления после его создания в 2006 году. По его словам, за прошедшие годы ведомство проделало большую работу для создания в Турции благоприятной инвестиционной среды, кроме того, упрощены условия работы для иностранных граждан.
Деятельность Инвестиционного управления базируется на модели развития, подготовленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметил Эрмут.
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