Прямые инвестиции в Турцию до 2002 года составили 15 миллиардов долларов, а после - 200 миллиардов.

Об этом сказал глава Инвестиционного управления при администрации президента Турции Арда Эрмут на мероприятии на тему: «Инвестиционная среда при президентской форме правления», сооббщает АА..

Эрмут рассказал о деятельности управления после его создания в 2006 году. По его словам, за прошедшие годы ведомство проделало большую работу для создания в Турции благоприятной инвестиционной среды, кроме того, упрощены условия работы для иностранных граждан.

Деятельность Инвестиционного управления базируется на модели развития, подготовленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметил Эрмут.