Times: Британия работает над санкциями против руководства российских спецслужб
|10:52 09.11.2018
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|Россия
Британия настаивает на включении в санкционный список ЕС нескольких топ-сотрудников российских спецслужб за создание и применение химического оружия, в частности, при отравлении в Англии бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля.
Об этом пишет британская газета The Timesс, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает ЛИГА.Новости.
Лондон надеется на солидарность в этом начинании со стороны Парижа и Берлина.
Британское правительство, как пишет издание, "давит на министров иностранных дел других стран", чтобы те в ближайшие недели одобрили замораживание активов и запрет на въезд в ЕС руководству ГРУ.
"Глава МИД Джереми Хант встречался в октябре в Лондоне с министрами бывших советских государств, включая Венгрию, чтобы обсудить новые санкции", - подчеркнули в The Times.
В черновом списке, пишет газета, могут быть имена шести лиц, которые так или иначе причастны (по мнению Лондона) к отравлению в Солсбери. Его могут опубликовать в декабре.
Напомним, 8 октября Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против России.
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