Times: Британия работает над санкциями против руководства российских спецслужб

10:52 09.11.2018 0 комментариев Россия

Британия настаивает на включении в санкционный список ЕС нескольких топ-сотрудников российских спецслужб за создание и применение химического оружия, в частности, при отравлении в Англии бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля. 

Об этом  пишет британская газета The Timesс, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает ЛИГА.Новости.

Лондон надеется на солидарность в этом начинании со стороны Парижа и Берлина.

Британское правительство, как пишет издание, "давит на министров иностранных дел других стран", чтобы те в ближайшие недели одобрили замораживание активов и запрет на въезд в ЕС руководству ГРУ.

"Глава МИД Джереми Хант встречался в октябре в Лондоне с министрами бывших советских государств, включая Венгрию, чтобы обсудить новые санкции", - подчеркнули в The Times.

В черновом списке, пишет газета, могут быть имена шести лиц, которые так или иначе причастны (по мнению Лондона) к отравлению в Солсбери. Его могут опубликовать в декабре.

Напомним, 8 октября Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против России.



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