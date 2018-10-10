ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе

10:27 09.11.2018 0 комментариев Румыния

С 6 по 8 ноября в Одессе ВМС Украины принимали делегацию ВМС ВС Румынии.

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины на странице ВМСУ в Facebook, передает Флот - 2017.

В рамках визита состоялась встреча заместителя командующего ВМС ВС Румынии контр-адмирала Михая Панаита с заместителем командующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке контр-адмиралом Алексеем Неижпапою. Как отмечают в пресс-службе, на встреча были обсуждены актуальные вопросы региональной безопасности, развития сотрудничества в Черноморском регионе, а также  определены приоритетные направления двустороннего военного сотрудничества.

«Румыния наш ближайший партнер, который помогает отечественному флоту перейти на стандарты НАТО», - отметил заместитель командующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В свою очередь заместитель командующего ВМС ВС Румынии контр-адмирал Михай Панаит отметил готовность и исключительную важность развития сотрудничества между флотами Румынии и Украины.

В ходе визита гости осмотрели малые бронированные артиллерийские катера, флагман украинских ВМС фрегат «Гетман Сагайдачный» и посетили военный музей.

Напомним, с конца октября командование ВМС ВС Украины провело ряд встреч высокого уровня: с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Мари Йованович с делегацией Посольства США, с делегацией первого заместителя начальника Штаба обороны ВС Великобритании генерала сэра Гордона Мессенджера и представителями ВМС Итальянской республики.



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