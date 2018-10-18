Российская Федерация и подконтрольные ей вооруженные формирования ответственны за уничтожение беспилотника СММ ОБСЕ 27 октября возле границы с Россией, говорится в заявлении Европейского Союза.

Заявление обнародованно во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене, пишет ZN,UA.

"Факты свидетельствуют о том, что Россия и вооруженные формирования, которые она поддерживает, несут ответственность за инцидент, и поэтому со стороны Российской Федерации должны быть даны объяснения", - говорится в сообщении.

В ЕС напомнили, что любое препятствование работе ОБСЕ "идет вопреки букве и духу Минских договоренностей".

"Те, кто несет ответственность за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотников СММ и другого оборудования, должны понести наказание, как политическое, так и финансовое", - говорится в заявлении ЕС.

Напоминается, что в своей предыдущей оценке СММ пришла к заключению, что наиболее вероятной причиной падения БПЛА является атака и что восемь человек слышало взрыв в том районе в момент пропажи беспилотника. Кроме того, падение БПЛА произошло вскоре после обнаружения зенитно-ракетного комплекса 9К33 "Оса" и очередного конвоя из семи грузовиков, которые двигались по дороге возле границы с РФ, где нет пунктов пропуска.

"Этот инцидент также следует рассматривать на фоне продолжающихся, систематических ограничений свободы передвижения СММ, которые проходят преимущественно в районах, находящихся под контролем поддерживаемых Россией вооруженных формирований, а также на фоне препятствия надлежащего мониторинга СММ ситуации вдоль неконтролируемой украинско-российской государственной границы", - говорится в заявлении ЕС.

К заявлению, кроме 28 стран-членов Евросоюза, также присоединились кандидаты на вступление: бывшие Югославские Республики Македония и Черногория, Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) - Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, страны-члены Европейской экономической зоны, а также Украина, Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.

27 октября, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потеряли беспилотный летательный аппарат (БПЛА), наблюдавший за перемещением военной техники на востоке Украины, вблизи неподконтрольного правительству участка украинско-российской границы.

Во время полета беспилотный летательный аппарат дальнего действия обнаружил в районе временно оккупированного Нижнекрынского зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" и автоцистерну для топлива. А неподалеку от временно оккупированного участка украинско-российской границы – колонну техники.