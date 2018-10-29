Страна агрессор продает крымчанам самое дорогое и некачественное топливо
|09:37 09.11.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму, за прошедший месяц существенно выросли цены на автомобильное топливо.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», т. н. Крымстат распространил оперативную информацию о ценах на бензин и дизельное топливо, которые сложились на аннексированном полуострове 6 ноября 2018 г.
Согласно статистической сводке, за последнюю неделю на 0,09% выросли цены на бензин АИ-92, рост цен на дизельное топливо (ДТ) составил 0,20%, остальные цены остались неизменными.
Однако, статистики слегка лукавят, беря за период наблюдений неделю: изменения, произошедшие за месяц, более существенны.
В Симферополе бензин АИ-92 продается не дешевле, чем по 46,90 руб/л, хотя в начале октября он стоил – по данным того же Крымстата – по 45,95 – 46,70 руб за литр, АИ-95 (и АИ-95 премиум) – подорожал с 48,40-50,51 руб за литр до 49,50-50,90.
На городских и пригородных АЗС заправиться бензином АИ-98 можно теперь по 60 руб/л (против октябрьских 55,50-55,79 руб/л), дизельное топливо стоило 48,80-49,90 руб, теперь уверенно перевалило за полсотни: 50,19 – 50,50.
Такие же цены и на севастопольских заправках.
Для сравнения: в Москве АИ-95 сегодня стоит, как и месяц назад, около 46 руб/л (можно найти чуть дешевле), дизельное топливо подорожало на рубль – до 43 руб/л.
В Омске – бензин в той же цене, ДТ чуть подешевело – до 44 руб/л. В Курске топливо, оставаясь дешевле крымского, подорожало примерно на 50 коп – до 45,70 и 45,99 руб/л.
На Камчатке, где АЗС отстоят от терминалов на тысячи километров, по-прежнему АИ- 95 стоит 51 руб/л, на Урале цена тоже сохранилась: литр этого бензина обойдется чуть дороже 43 руб, ДТ- 44,90.
Оккупированный Крым практически догнал Камчатку по ценам на бензин, а крымчане заправляются самым дорогим и некачественным топливом.
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