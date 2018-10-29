По всему периметру Чернореченского водохранилища (район оккупированного Севастополя) появится трехметровый забор с колючей проволокой. Попасть на берег можно будет только через ворота с КПП.

Стоимость забора составит 42 млн рублей, пишут Примечания.

"ГУП Водоканал»=" проводит конкурс на работы по установке "охранного ограждения" по всему периметру Чернореченского водохранилища. В соответствии с техзаданием, ограждение будет агрессивным, антивандальным, труднопреодолимым и с колючей лентой — попасть к водоему можно будет только через ворота с КПП. Высота ограждения должна составлять не менее трех метров.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 26 ноября, начальная максимальная цена контракта составляет 42,3 млн руб. Срок выполнения работ — 240 дней с момента подписания контракта, то есть установка ограды должна быть закончена к сентябрю следующего года. Так "Водоканал" выполняет постановление правительства РФ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения". В соответствии с ним, организация, осуществляющая эксплуатацию водохранилища, должна принимать меры для "воспрепятствования неправомерному проникновению на объект водоснабжения и водоотведения".

Как ранее сообщалось, все крымские водохранилища тоже будут огорожены уже в этом году.

Справка: Чернореченское водохранилище — водохранилище естественного стока в юго-западной части полуострова Крым, на территории города Севастополь. Образовано в 1956 году на реке Чёрной, в центре Байдарской долины. Площадь — 6,04 км²[2]. Объём — 64,2 млн м³[3]. Высота над уровнем моря 251 метр.