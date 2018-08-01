Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов на совещании о ходе реализации федеральной целевой программы, заявил что вторые очереди на Таврической и Балаклавской ТЭС будут введены в эксплуатацию в ноябре-декабре текущего года.

Об этом сообщает РИА Новости Крым, передает Флот - 2017.

«Ориентировочный срок, когда вторые очереди парогазовых установок будут допущены на оптовый рынок для поставки электроэнергии и работы в сети – ноябрь-декабрь 2018 года, при условии готовности вторых этапов схем выдачи мощности», - цитирует Черезова пресс-служба Минэнерго.

По информации российского замминистра, на энергоблоках второй очереди Таврической и Балаклавской ПГУ-ТЭС проводятся пусконаладочные работы, предшествующие комплексному опробованию.

Ранее сообщалось, что 30 августа на основании анализа спутниковых снимков МинТОТ выявил признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, что строится вблизи Севастополя на временно оккупированной территории АР Крым. В указанном помещении установлены газовые турбины «SIEMENS», которые поставлены Россией в оккупированный Крым в обход международных санкций.

По имеющейся информации, указанная авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, а компания «SIEMENS» не предоставила своих специалистов для наладки и запуска оборудования. Глава украинского Бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко считает, что причина аварии на Балаклавской ТЭС - отсутствие авторского надзора, системы управления и программного обеспечения. Дьяченко уверен, что после скандала с турбинами Siemens не поставил российской стороне необходимое программное обеспечение.

Известно, что строительство ТЭС осуществляется компанией «Технопромекспорт» российской государственной корпорации «Ростех», которая находится под украинскими и международными санкциями.

Напомним, 1 октября в Симферополе и Севастополе запущены первые блоки тепловых электростанций «Таврическая» и «Балаклавская» с турбинами «SIEMENS».

Заметим, что ввод первых блоков ТЭС планировался не позднее 19 мая, вторых блоков - не позднее 18 июня 2018 года, но якобы из-за проволочек в получении разрешительных документов и строительства инфраструктуры сроки переносились.

Летом 2017 года компания Siemens попала в серьезный экспортный скандал, поставив России газовые турбины, которые были модернизированы и переправлены в оккупированный Крым в обход санкций Евросоюза.

По информации российских СМИ показатели оккупированного Крыма по запасам топлива на зиму ниже нормативных. РоссСМИ цитируют министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева: «На сегодня по нескольким субъектам РФ показатели по углю и мазуту несколько настораживают». Якушев отмечает, что в оккупированном Крыму запасы угля составляют 72,9% от норматива, мазута - 82%.