Оккупанты заявили о новых сроках и условиях запуска Таврической и Балаклавской ТЭС

08:42 09.11.2018 0 комментариев Крым

Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов на совещании о ходе реализации федеральной целевой программы, заявил что вторые очереди на Таврической и Балаклавской ТЭС будут введены в эксплуатацию в ноябре-декабре текущего года.

Об этом сообщает РИА Новости Крым, передает Флот - 2017.

«Ориентировочный срок, когда вторые очереди парогазовых установок будут допущены на оптовый рынок для поставки электроэнергии и работы в сети – ноябрь-декабрь 2018 года, при условии готовности вторых этапов схем выдачи мощности», - цитирует Черезова пресс-служба Минэнерго.

По информации российского замминистра, на энергоблоках второй очереди Таврической и Балаклавской ПГУ-ТЭС проводятся пусконаладочные работы, предшествующие комплексному опробованию.

Ранее сообщалось, что 30 августа на основании анализа спутниковых снимков МинТОТ выявил признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, что строится вблизи Севастополя на временно оккупированной территории АР Крым. В указанном помещении установлены газовые турбины «SIEMENS», которые поставлены Россией в оккупированный Крым в обход международных санкций.

По имеющейся информации, указанная авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, а компания «SIEMENS» не предоставила своих специалистов для наладки и запуска оборудования. Глава украинского Бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко считает, что причина аварии на Балаклавской ТЭС - отсутствие авторского надзора, системы управления и программного обеспечения. Дьяченко уверен, что после скандала с турбинами Siemens не поставил российской стороне необходимое программное обеспечение.

Известно, что строительство ТЭС осуществляется компанией «Технопромекспорт» российской государственной корпорации «Ростех», которая находится под украинскими и международными санкциями.

Напомним, 1 октября в Симферополе и Севастополе запущены первые блоки тепловых электростанций «Таврическая» и «Балаклавская» с турбинами «SIEMENS».

Заметим, что ввод первых блоков ТЭС планировался не позднее 19 мая, вторых блоков - не позднее 18 июня 2018 года, но якобы из-за проволочек в получении разрешительных документов и строительства инфраструктуры сроки переносились.

Летом 2017 года компания Siemens попала в серьезный экспортный скандал, поставив России газовые турбины, которые были модернизированы и переправлены в оккупированный Крым в обход санкций Евросоюза.

По информации российских СМИ показатели оккупированного Крыма по запасам топлива на зиму ниже нормативных. РоссСМИ цитируют министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева: «На сегодня по нескольким субъектам РФ показатели по углю и мазуту несколько настораживают». Якушев отмечает, что в оккупированном Крыму запасы угля составляют 72,9% от норматива, мазута - 82%.



Ещё на эту тему:

14:01 08.11.2018
Из-за аварии часть Южного берега Крыма почти сутки без света
09:02 22.10.2018
Россия подтвердила, произошедшую в конце августа, аварию на ТЭС в оккупированном Крыму
08:55 09.10.2018
Подача выработанной в аннексированном Крыму мощности в объеме 28 МВт в Кубанскую энергосистему, было единичным случаем
11:35 08.10.2018
Сроки сдачи второй очереди Сакской ТЭЦ снова будут сдвинуты
18:33 14.09.2018
В Крыму обещают запустить вторую очередь Таврической ТЭС до конца октября
15:00 12.09.2018
За срыв сроков запуска новых ТЭС в оккупированном Крыму светят штрафы в сотни миллионов
18:37 04.09.2018
Ввод первых блоков двух ТЭС в оккупированном Крыму перенесен на октябрь
10:31 31.08.2018
В оккупированном Крыму очередной блэкаут : 11 сел остались без света
12:29 14.08.2018
Хто краде в кримчан електроенергію? Батальйони просять… світла
20:30 01.08.2018
Энергодефицит в аннексированном Крыму сохранится до 2020 года
15:30 01.08.2018
Оккупанты потратят 20 миллиардов российских рублей на расширение и модернизацию Симферопольской ТЭЦ
11:02 16.07.2018
Оккупанты заявили о пусконаладочном запуске турбин на Сакской ТЭЦ
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
Все новости страны
Болгария Болгария
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
Все новости страны
Греция Греция
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
12:41 09.11.2018
Из-за нового "шпионского скандала" глава МИД Австрии отменила визит в Россию
10:52 09.11.2018
Times: Британия работает над санкциями против руководства российских спецслужб
10:02 09.11.2018
Более 40 стран обвиняют Россию в уничтожении беспилотника ОБСЕ над Донбассом
08:08 09.11.2018
Екс-міністру юстиції Монако пред'явили звинувачення у справі російського олігарха Риболовлєва
Все новости страны
Румыния Румыния
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
Все новости страны
Турция Турция
11:20 09.11.2018
В Турцию за 16 лет инвестировано $200 млрд
19:28 08.11.2018
Турция представит первый беспилотный военный катер, и запустит серийное производство крылатых ракет большой дальности / Фото
16:27 08.11.2018
Членство в НАТО не препятствует сотрудничеству с Россией - глава комиссии парламента Турции
12:58 08.11.2018
Турецькі танки отримають український захист / Відео / Фото
Все новости страны
Украина Украина
12:14 09.11.2018
Штурмовики и истребители страны агрессора продолжают бомбить полигоны в оккупированном Крыму
11:47 09.11.2018
Подразделения военной полиции появятся в оккупированном Крыму уже в начале декабря
09:37 09.11.2018
Страна агрессор продает крымчанам самое дорогое и некачественное топливо
09:10 09.11.2018
Оккупанты обнесут Чернореченское водохранилище "агрессивным, антивандальным, труднопреодолимым" забором
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс