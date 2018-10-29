Так называемый министр образования Крыма Наталья Гончарова заявила, что «глава Крыма» Сергей Аксенов обратился к Президенту РФ с просьбой уполномочить Росгвардию охранять школы и другие образовательные учреждения оккупированного Крыма после взрыва в политехническом колледже оккупированной Керчи.

Об этом сообщает Флот - 2017 ссылаясь на Крым.Реалии.

«Мы просим, чтобы Росгвардия стала единственным уполномоченным органом своей структуры, которое будет охранять образовательные учреждения в республике Крым», – цитирует Гончарову российское информагентство ТАСС.

После взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, которые произошли 17 октября, Аксенов обещал жителям оккупированной Керчи, что Росгвардия будет в течение месяца охранять все учреждения образования в городе.

В оккупированном Севастополе охрана в школах начнет работать со следующего года.

По словам директора департамента образования Севастополя Игоря Белозерова, именно проект бюджета Севастополя на 2019 год предусматривает выделение финансирования для оплаты работы охранных агентств.

«У нас в бюджете появляются новые обязательства, связанные с обеспечением физической охраны образовательных организаций, что для нас сейчас актуально в рамках безопасности и антитеррористической деятельности», - отметил Белозеров.

Ранее мы сообщали, что одной из причин трагедии в оккупированной Керчи журналисты рассматривают контроль силовым ведомством «Росгвардия» рынка охранных услуг. Год назад Росгвардия обратилась к правительству РФ с инициативой – отказаться от антимонопольного подхода в вопросе охраны учебных заведений. На практике это означает, что образовательные учреждения отказываются от проведения конкурсов на предоставление охранных услуг. Было предложено, что контроль и защиту обязаны обеспечивать частные охранные предприятия «понятные» руководству Росгвардии. То есть, ведомство захотело взять под себя рынок ЧОП, монополизировать рынок и вывести дополнительные деньги из бюджета.

Отметим, что Москва проводит политику расширения подномочий Росгвардии в оккупированном Крыму. Принят закон, который наделяет военнослужащих Росгвардии в оккупированном Крыму новыми полномочиями по обеспечению якобы «безопасности» акватории в районе Крымского моста. А с 24 октября военная автомобильная инспекция Росгвардии контролирует соблюдение требований при изменении конструкции автомобилей, а также автомобильных прицепов. Для этого она получила право останавливать автомобили на дорогах Крыма и осматривать транспортные средства.

Москва готова «инвестировать» в «крымскую» Росгвардию: в течение четырех лет будет выделено более 4 миллиардов рублей на строительство воинской части для личного состава Росгвардии в оккупированном Севастополе. Конкурс на строительство уже открыт.

Напомним, Национальная гвардия (Росгвардия) РФ создана 5 апреля 2016 года для борьбы с терроризмом и организованной преступностью в тесном контакте с МВД России. Силовое ведомство имеет широкие полномочия: право стрелять без предупреждения, применять бронетехнику, водометы. Руководство деятельностью Федеральной службы войск национальной гвардии осуществляет исключительно Президент РФ.

В СМИ уже распространилось название Росгвардии - «опричнина Путина».

По мнению экспертов, данная силовая структура необходима Путину для подавления и разгона мирных акций протеста.