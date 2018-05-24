Екс-міністру юстиції Монако пред'явили звинувачення у справі російського олігарха Риболовлєва
|08:08 09.11.2018
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|Россия
Екс-главі Департаменту юридичних послуг Монако Філіпу Нарміно висунуті звинувачення у корупції в рамках розслідування справи російського мільярдера Дмитра Риболовлєва.
Об том повідомляє Europe1, посилаючись на прокуратуру Монако, передає Новое Время.
Нарміно звинуватили у пасивній та активній торгівлі впливом і пасивній корупції, а також у порушенні таємниці слідства.
Звинувачення у цій справі висунули також його дружині й синові.
Риболовлєва затримали в Монако 6 листопада. Він був викликаний повісткою і з'явився на допит для надання свідчень в рамках розгляду з арт-дилером Івом Був'є.
7 листопада судовий слідчий Монако висунув звинувачення проти Риболовлєва у справі про корупцію та торгівлю впливом.
У Монако під час допиту слідчі задали затриманому мільярдерові близько 600 питань, проте він відмовився відповідати на них.
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