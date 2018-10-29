В образовательных учреждениях оккупированного Крыма усилят работу по выявлению подростков, склонных к антисоциальному поведению.

Соответствующие изменения будут внесены в планы воспитательной работы уже на следующее полугодие. Об этом пишет российское издание "The Daily Storm", сообщает Цензор.Нет.

Журналисты ссылаются на так называемого министра образования оккупированного полуострова Наталью Гончарову.

"На следующий семестр будут внесены изменения в планы воспитательной работы каждого учреждения. Где-то будет проведено тестирование среди старшеклассников на выявление подростков, склонных к девиантному поведению. Психологи будут вводить изменения в свои планы работы, в том числе проводить индивидуальные беседы, те же тестирования, классные часы – разные форматы", – рассказала она.

Детали нововведений Гончарова уточнить не смогла, равно как и пояснить, как конкретно они будут организованы.

Ранее российские оккупанты заявили, что причиной массовой бойни в керченском политехническом колледже стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.