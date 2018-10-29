Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" один з тих, хто потрапив до списку санкцій Кремля проти України.

Однак, в компанії запевняють, що ці дії РФ марні, оскільки ні ринків, ні активів на території РФ і окупованого Криму у них немає, повідомляє УНН.

З відкритих даних відомо, що після ескалації конфлікту, компанія відмовилася від торгових відносин з РФ і окупованим Кримом. При чому на півострові "МХП" втратив значні активи: птахофабрику "Дружба Народів Нова", "Кримську фруктову компанію" і м'ясокомбінат "Дружба Народів".

Одним тільки "Кримським фруктам" належало на півострові 28 000 га землі.

Повідомлялося, що активи планувалося продати, але чи відбулася угода, достовірно невідомо.

У самій компанії повідомили лише те, що збитки були вагомі.

"У зв'язку з вимушеним виходом з Росії і Криму "МХП" зазнав значних збитків, які компенсовані не були", - відзначили в "МХП".

Незважаючи на відсутність активів в Росії і Криму, на півострові подекуди як і раніше зустрічаються забрендовані під "Нашу Рябу" торгові точки і вантажні машини, які часто асоціюють з материнською компанією.

Але це не так, кажуть в "МХП" - нічого пов'язаного з компанією в Криму не залишилося. Очевидно, мова йде про те, що нові власники, всупереч здоровому глузду, не перебрендували активи і використовують торговельну марку "МХП" недобросовісно. Та й самі кримчани запевняють, що бренд "Наша Ряба" використовується по причині того, що він добре розкручений.

"Це всесвітня - "Наша Ряба" - контора. Просто бренд розкручений, магазини всі знають "Нашу Рябу", все.

Продукція наша, кримська, з Красногвардійського району.

Як у нас робиться? "Епіцентр" був - перекупили - бренд залишається. За бренд переплачують, правильно? І все", - пояснює ЗМІ логіку продавець в кримському магазині під брендом "Наша Ряба".