“Крымские” санкции отменят, когда Россия вернет Украине полуостров - США в ОБСЕ

07:17 09.11.2018 0 комментариев Крым

Санкции США против России, связанные с Минскими договоренностями по урегулированию конфликта на Донбассе, будут продолжаться до полного выполнения Москвой своих обязательств в рамках Минска, а связанные с Крымом санкции – до возвращения полуострова Украине.

Это отметил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 8 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Мы не признаем и никогда не признаем целенаправленную аннексию Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам в подтверждении того, что наши санкции против России, связанные с Минском, будут оставаться в силе, пока Россия не имплементирует полностью свои обязательства в рамках Минска. Отдельные, связанные с Крымом санкции будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полуостров под полный контроль Украины", - заявил он.

Американский дипломат подчеркнул, что в настоящее время Россия продолжает препятствовать мирному процессу на Донбассе, а также затормозила переговоры между спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Мы призываем Россию начать серьезные переговоры относительно того, как завершить конфликт, улучшить безопасность и гуманитарную ситуацию для местного населения, имплементировать Минск", - заявил Грегори Макрис.

Он также указал на агрессивные действия России в Азовском море, где она препятствует международному морскому сообщению с украинскими портами, что "демонстрирует нарушение Москвой суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также сложная ситуация остается в оккупированном Крыму, где на регулярной основе проходят рейды, задержания и аресты, прежде всего в отношении крымских татар.

"Россия усиливает свою оккупацию Крыма мощным безоопастностным и военным присутствием на полуострове, что ведет к росту напряженности и провокаций в Черном море", - заявил представитель миссии США при ОБСЕ.



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