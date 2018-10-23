По словам флотского источника, буксировка или изменение логистики перемещения кораблей и судов ВМФ – нормальная практика в современных условиях.

Так, тральщик "Иван Антонов" проекта 12700 планируют вести на Черноморский флот РФ на буксире также для экономии моторесурса, об этом пишет Mil.Press FLOT.

Дизель CHD622V20 в августе сломался на сторожевике "Безупречный" Погранслужбы ФСБ России. Двигатель пришлось заменить. Два аналогичных двигателя в 2016 году вышли из строя на кораблях, построенных судостроительной фирмой "Алмаз", рассказал Mil.Press FlotProm в сентябре директор судостроительной фирмы "Алмаз" Ильяз Мухутдинов. По его словам, в обоих случаях поломки произошли по разным причинам.