Следующим для "экономии моторесурса" будут буксировать тральщик ЧФ РФ "Иван Антонов"
|20:59 08.11.2018
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|Крым
По словам флотского источника, буксировка или изменение логистики перемещения кораблей и судов ВМФ – нормальная практика в современных условиях.
Так, тральщик "Иван Антонов" проекта 12700 планируют вести на Черноморский флот РФ на буксире также для экономии моторесурса, об этом пишет Mil.Press FLOT.
Дизель CHD622V20 в августе сломался на сторожевике "Безупречный" Погранслужбы ФСБ России. Двигатель пришлось заменить. Два аналогичных двигателя в 2016 году вышли из строя на кораблях, построенных судостроительной фирмой "Алмаз", рассказал Mil.Press FlotProm в сентябре директор судостроительной фирмы "Алмаз" Ильяз Мухутдинов. По его словам, в обоих случаях поломки произошли по разным причинам.
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