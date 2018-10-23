Представители ВМФ РФ и компании-поставщика китайских дизелей объяснили буксировку экономией моторесурса

20:45 08.11.2018 0 комментариев Крым

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631, шифр "Буян-М", прошел черноморские проливы на буксире. Его вел спасательный буксир проекта 22870 "Профессор Николай Муру".

Представители флота и ООО "МПС", компании-поставщика китайских дизелей "Волочка", объяснили журналисту Mil.Press FLOT буксировку экономией моторесурса.

Как рассказал изданию начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан II ранга Алексей Рулев, буксировка МРК вызвана экономией моторесурса его силовой установки. Эту информацию подтвердил источник в ООО "МПС", поставившей китайские дизеля CHD622V20 в том числе для "Вышнего Волочка".

Дизель CHD622V20 в августе сломался на сторожевике "Безупречный" Погранслужбы ФСБ России. Двигатель пришлось заменить. Два аналогичных двигателя в 2016 году вышли из строя на кораблях, построенных судостроительной фирмой "Алмаз", рассказал в сентябре директор судостроительной фирмы "Алмаз" Ильяз Мухутдинов. По его словам, в обоих случаях поломки произошли по разным причинам. 

Буксировка "Волочка" привлекла внимание медиа после публикаций руководителя проекта "Майдан иностранных дел" и главного редактора издания BlackSeaNews  Андрея Клименко, о том что, проблема связанна с китайским двигателм старой модели, который вынуждены были поставить на корабли данного проекта, из-за невозможности использовать проектный "санкционный" немецкий. 

СПРАВКА MIL.PRESS FLOT

Малые ракетные корабли проекта 21631 разработаны Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Это многоцелевые корабли типа "река-море", оснащенные современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе восемью ракетами "Калибр". 

Водоизмещение кораблей типа "Буян-М" – 949 тонн при длине 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека. 



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