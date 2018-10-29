Целебные озёра оккупированного Крыма пополняют канализацией / Фото
|20:20 08.11.2018
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|Крым
Сакские озёра Чокрак и Ковш, на которые тысячи туристов ежегодно приезжают оздоравливаться, губятся помоями из рядом стоящих домов.
Откуда отходы жизнедеятельности попадают в водоёмы, узнали активисты отделения Общероссийского народного фронта в оккупированном Крыму, сообщают Примечания.
Шокирующие факты общественники установили, когда вместе с представителями минэкологии и минЖКХ в оккупированном Крыму прошли по местам незаконного водоотведения в Саках. Оказалось, канализация стекает прямо в озёра Чокрак и Ковш — они прославили Саки как город-курорт.
Далеко не лечебные отходы сбрасываются в Чокрак через трубу в районе школы №6 на улице Строительной. Озеро Ковш наполняется помоями из канализации в районе улицы Ленина и переулка Береговой через вскрытый кем-то колодец трёхметровой глубины.
Член регионального штаба ОНФ Станислав Забаштанов обратил внимание на сильную вонь, исходящую от мест незаконного слива нечистот, и ущерб, нанесённый экологической обстановке Сак и Крыма.
Фото: пресс-служба отдленеия ОНФ в оккупированном Крыму
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