Сакские озёра Чокрак и Ковш, на которые тысячи туристов ежегодно приезжают оздоравливаться, губятся помоями из рядом стоящих домов.

Откуда отходы жизнедеятельности попадают в водоёмы, узнали активисты отделения Общероссийского народного фронта в оккупированном Крыму, сообщают Примечания.

Шокирующие факты общественники установили, когда вместе с представителями минэкологии и минЖКХ в оккупированном Крыму прошли по местам незаконного водоотведения в Саках. Оказалось, канализация стекает прямо в озёра Чокрак и Ковш — они прославили Саки как город-курорт.

Далеко не лечебные отходы сбрасываются в Чокрак через трубу в районе школы №6 на улице Строительной. Озеро Ковш наполняется помоями из канализации в районе улицы Ленина и переулка Береговой через вскрытый кем-то колодец трёхметровой глубины.

Член регионального штаба ОНФ Станислав Забаштанов обратил внимание на сильную вонь, исходящую от мест незаконного слива нечистот, и ущерб, нанесённый экологической обстановке Сак и Крыма.

Фото: пресс-служба отдленеия ОНФ в оккупированном Крыму