В колонии политзаключенному Балуху позволили поговорить с сестрой
|19:55 08.11.2018
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|Крым
В керченской колонии, где сейчас вынужден находиться украинский активист Владимир Балух, состоялось короткое свидание с его сестрой, приехавшей из Волгоградской области России.
Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".
"У украинского активиста Владимира Балуха 8 ноября 2018 года в керченской колонии состоялось короткое свидание с родной сестрой Надеждой, которая специально для этого приехала из Волгоградской области РФ. Украинцу дали возможность поговорить с сестрой через стекло по телефону", - говорится в сообщении правозащитников.
В "Крымской правозащитной группе" проинформировали, что согласно де-факто действующему в Крыму российскому законодательству, Владимир Балух имеет право на краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и длительные продолжительностью трое суток свидания на территории колонии.
Как сообщалось, незаконно удерживаемого в колони №2 оккупированной Россией Керчи политзаключенного, украинского активиста Владимира Балуха перевели из карантина в общий барак.
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