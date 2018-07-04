Турция представит первый беспилотный военный катер, и запустит серийное производство крылатых ракет большой дальности / Фото

19:28 08.11.2018 0 комментариев Турция

Турция представит первый отечественный беспилотный военный катер IDA в рамках проекта High Tech Port на 17-й выставке MÜSİAD EXPO.

Об этом сообщает Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD), передает Анадолу.

High Tech Port – развивающийся проект, подчеркивающий стремление Турции стать одним из лидеров мировой оборонной промышленности, сказал глава MÜSİAD Абдуррахман Каан, слова которого приводятся в сообщении.

Выставка пройдет 21-24 ноября в CNR Expo İstanbul.

Беспилотный военный катер İDA будет использоваться для борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией и охраны морских границ.

IDA, разработанный компанией Kayacı Savunma Sistemleri, имеет режим автопилота, и им управляет бортовой компьютер, в который загружается необходимая информация.

Кроме того, беспилотный военный катер оснащен множеством сенсоров, радаром, термальной и оптической камерами, системой динамического позиционирования.

Благодаря современному оборудованию и отсутствию экипажа катер может автономно действовать в условиях, при которых невозможно использовать другие суда.

Турецкое министерство оборонной промышленности подписало с компанией ROKETSAN контракт на серийное производство ракет SOM (“Stand-Off Mərmisi”).

Как передает Armiya.az, об это говорится в сообщении Министерства оборонной промышленности Турции.

В церемонии подписания контракта приняли участие глава Миноборонпрома Турции Исмаил Демир и высокопоставленные лица копаний TSQ, ROKETSAN və TÜBİTAK.

Отметим, что SOM — турецкая крылатая ракета большой дальности, разработанная НИИ и конструкторским институтом оборонной промышленности Совета Турции по научно-техническим исследованиям TÜBİTAK-SAGE. Впервые была показана на праздновании 100-летия Военно-воздушных сил Турции на военной базе в Измире 4 июня 2011 года. Является первым оружием Турции для уничтожения дальних целей. Радиус поражения составляет 200 километров.



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