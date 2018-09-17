Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U провел разведку в районе побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Так, около 9.00 (по мск) борт вылетел с авиабазы Суда Бей на острове Крит. Он несколько раз пролетел вдоль крымского берега и покружил возле Новороссийска, затем направился в сторону Одессы. У российских границ воздушное судно кружило почти четыре часа, пишут Примечания

Ранее у берегов оккупированного Крыма были замечены авиация ВМС США, в том числе самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon и беспилотник RQ-4A Global Hawk.