Самолет США почти четыре часа вел разведку возле оккупированного Крыма / Карта
|19:01 08.11.2018
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|Крым
Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U провел разведку в районе побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Так, около 9.00 (по мск) борт вылетел с авиабазы Суда Бей на острове Крит. Он несколько раз пролетел вдоль крымского берега и покружил возле Новороссийска, затем направился в сторону Одессы. У российских границ воздушное судно кружило почти четыре часа, пишут Примечания
Ранее у берегов оккупированного Крыма были замечены авиация ВМС США, в том числе самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon и беспилотник RQ-4A Global Hawk.
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