Верховная Рада Украины намерена увеличить зону контроля в Черном и Азовском морях. За проект закона о прилегающей зоне Украины 8361 в первом чтении проголосовали 238 депутатов.

Законопроект определяет правовой статус прилегающей зоны за пределами территориального моря Украины, передает LIGA.net.

Представляя проект, народный депутат Ирина Фриз пояснила, что предлагается установить прилегающую зону Украины на расстоянии 24 миль.

По ее словам, это вдвое увеличивает морскую акваторию, которую сегодня могут патрулировать пограничники военно-морские силы.

Планируется разрешить преследование, задержание и арест суден-нарушителей кроме военных кораблей и других государственных судов, которые используются не в коммерческих целях.

В ответ на применение силы принимаются адекватные меры для прекращения правонарушения.

В Госдуме России уже отреагировали на решение Верховной Рады Украины. В частности, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что принятие нового законопроекта о правовом режиме прилегающей зоны Украины, который фактически увеличит территорию украинского контроля в Черном море, позволит создать дополнительные возможности для провокаций.