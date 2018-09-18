В крымском СИЗО задержали адвоката
|18:08 08.11.2018
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|Крым
В СИЗО Симферополя сегодня, 8 ноября, задержали адвоката, который защищает фигурантов "симферопольской группы" по надуманному делу "Хизб ут-Тахрир".
Об этом сообщил в своем Facebook журналист Антон Наумлюк, передает QHA.
Так, обвиняемые по делу и их защита участвовали в "судебном заседании" по видеосвязи из Симферопольского СИЗО. После "заседания" адвоката задержали сотрудники ФСИН.
— По их словам, принимавший участие в заседании прокурор Пакула сообщил сотрудникам изолятора, что у адвокатов есть телефон, незаконно пронесенный в СИЗО, — отметил Наумлюк.
По словам жрналиста, адвокат на самом деле не проносил с собой телефон в СИЗО.
Наумлюк добавил, что на защитника составили административный протокол.
6 ноября в офис к правозащитникам "Крымской солидарности" в аннексированном Крыму пришли сотрудники российского "Центра по противодействию экстремизму".
Силовики вручили "предостережение" крымскотатарскому адвокату Эмилю Курбединову.
27 октября на заседание "Крымской солидарности" пришли сотрудники российской прокуратуры в сопровождении неизвестных в масках.
Адвокатам Эдему Семедляеву, Лиле Гемеджи и координатору общественного объединения «Крымская солидарность» Диляверу Меметову вынесли предостережения о недопущении нарушения законодательства в сфере экстремизма.
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