Председательство в ОДКБ перешло от Казахстана к Кыргызстану

17:44 08.11.2018 0 комментариев Россия

Председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перешло от Казахстана к Кыргызстану.

Об этом Armiya.az передает со ссылкой на «Спутник-Казахстан».

В четверг, 8 ноября, в Астане прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД, СМО, КССБ ОДКБ).

Участие приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В повестке дня были вопросы развития международной и региональной безопасности, военного сотрудничества, противодействия современным угрозам.

Следующее заседание СМИД, СМО, КССБ ОДКБ пройдет в 2019 году в Кыргызстане.

В четверг, 8 ноября, Кыргызстан принял официально от Казахстана председательство в ОДКБ.



Ещё на эту тему:

Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
Все новости страны
Болгария Болгария
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
Все новости страны
Греция Греция
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
17:44 08.11.2018
Председательство в ОДКБ перешло от Казахстана к Кыргызстану
15:33 08.11.2018
Для повышения боеспособности в российскую армию вернули замполитов
15:27 08.11.2018
Польша окончательно променяла российский газ на более дешевый американский
10:49 08.11.2018
В Госдуме РФ обсудят "интернет-кодекс" для военных
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
16:27 08.11.2018
Членство в НАТО не препятствует сотрудничеству с Россией - глава комиссии парламента Турции
12:58 08.11.2018
Турецькі танки отримають український захист / Відео / Фото
17:01 07.11.2018
В Турции модернизируют вертолеты Т129 / Фото
16:12 06.11.2018
Турецкий флот усилился третьим корветом класса "Ада" / Фото
Все новости страны
Украина Украина
19:01 08.11.2018
Самолет США почти четыре часа вел разведку возле оккупированного Крыма / Карта
18:35 08.11.2018
Украина увеличит зону контроля в Черном и Азовском морях
18:08 08.11.2018
В крымском СИЗО задержали адвоката
17:17 08.11.2018
Президент Украины и премьер Хорватии обсудили пути противодействия агрессии РФ
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс