Председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перешло от Казахстана к Кыргызстану.

Об этом Armiya.az передает со ссылкой на «Спутник-Казахстан».

В четверг, 8 ноября, в Астане прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД, СМО, КССБ ОДКБ).

Участие приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В повестке дня были вопросы развития международной и региональной безопасности, военного сотрудничества, противодействия современным угрозам.

Следующее заседание СМИД, СМО, КССБ ОДКБ пройдет в 2019 году в Кыргызстане.

В четверг, 8 ноября, Кыргызстан принял официально от Казахстана председательство в ОДКБ.