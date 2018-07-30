Председательство в ОДКБ перешло от Казахстана к Кыргызстану
|17:44 08.11.2018
|0 комментариев
|Россия
Председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перешло от Казахстана к Кыргызстану.
Об этом Armiya.az передает со ссылкой на «Спутник-Казахстан».
В четверг, 8 ноября, в Астане прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов Безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД, СМО, КССБ ОДКБ).
Участие приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
В повестке дня были вопросы развития международной и региональной безопасности, военного сотрудничества, противодействия современным угрозам.
Следующее заседание СМИД, СМО, КССБ ОДКБ пройдет в 2019 году в Кыргызстане.
В четверг, 8 ноября, Кыргызстан принял официально от Казахстана председательство в ОДКБ.
Ещё на эту тему:
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
В Армении стартовали учения спецназа стран ОДКБ
В Ереване в четверг пройдет заседание ОДКБ
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о системе скрытого управления силами ОДКБ
С 1 сентября в Армении начнет работать Академия ОДКБ
Совет министров обороны стран ОДКБ возглавил Шойгу
В Сочи 23 сентября пройдет саммит ОДКБ
ОДКБ создает объединенную группировку в Центральной Азии