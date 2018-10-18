Президент Украины и премьер Хорватии обсудили пути противодействия агрессии РФ
|17:17 08.11.2018
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|Украина
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обсудили усиление санкций против России. Стороны также отметили важность скоординированных усилий для нейтрализации вмешательства РФ в выборы Украины и Европейского союза.
Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента, передает ZN,UA.
"Во время визита в Хельсинки президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях", - сообщили в администрации.
Указано, что стороны подчеркнули важность объединения международных усилий для восстановления территориальной целостности Украины, противодействия дальнейшей агрессии со стороны России и расширения ее военного присутствия в акватории Азовского моря и Керченского пролива. В частности, по мнению Порошенко и Пленковича, противодействие должно осуществляться путем усиления санкций против РФ.
Лидеры двух стран отметили важность повышения координации усилий для нейтрализации российского вмешательства в избирательные процессы в Украине и ЕС в 2019 году".
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