Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обсудили усиление санкций против России. Стороны также отметили важность скоординированных усилий для нейтрализации вмешательства РФ в выборы Украины и Европейского союза.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента, передает ZN,UA.

"Во время визита в Хельсинки президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и взаимодействия в международных организациях", - сообщили в администрации.

Указано, что стороны подчеркнули важность объединения международных усилий для восстановления территориальной целостности Украины, противодействия дальнейшей агрессии со стороны России и расширения ее военного присутствия в акватории Азовского моря и Керченского пролива. В частности, по мнению Порошенко и Пленковича, противодействие должно осуществляться путем усиления санкций против РФ.

Лидеры двух стран отметили важность повышения координации усилий для нейтрализации российского вмешательства в избирательные процессы в Украине и ЕС в 2019 году".