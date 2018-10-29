Российские силовики отпустили крымскотатарскую семью после допроса
|16:52 08.11.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму задержанного после обыска в Джанкойском районе Аблялима Аблямитова и его жену отпустили после опроса.
Об этом сообщает общественное объединение Крымская солидарность.
Адвокат Эмине Авамилева находится возле управлении ФСБ в Симферополе. Айджан, супруга Аблялима Аблямитова, находится рядом. По отношению к ней не проводились никакие действия.
По данным журналиста Антона Наумлюка, сотрудники управления МВД России в оккупированном Крыму проверяли контакты девушки, с которой Аблямитов общался в 2013 году. В настоящий момент она находится в международном розыске. Разыскиваемая работала глазным врачом. Аблямитов познакомился с ней на приеме, когда получил травму.
Напомним, утром 8 ноября в Азовскоем Джанкойского района прошел обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова.
Российские силовики увезли сына хозяина дома Аблялима Аблямитова и его беременную супругу Айджан.
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