В оккупированном Крыму задержанного после обыска в Джанкойском районе Аблялима Аблямитова и его жену отпустили после опроса.

Об этом сообщает общественное объединение Крымская солидарность.

Адвокат Эмине Авамилева находится возле управлении ФСБ в Симферополе. Айджан, супруга Аблялима Аблямитова, находится рядом. По отношению к ней не проводились никакие действия.

По данным журналиста Антона Наумлюка, сотрудники управления МВД России в оккупированном Крыму проверяли контакты девушки, с которой Аблямитов общался в 2013 году. В настоящий момент она находится в международном розыске. Разыскиваемая работала глазным врачом. Аблямитов познакомился с ней на приеме, когда получил травму.

Напомним, утром 8 ноября в Азовскоем Джанкойского района прошел обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова.

Российские силовики увезли сына хозяина дома Аблялима Аблямитова и его беременную супругу Айджан.