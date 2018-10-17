Командиры боевых кораблей и судов вспомогательного флота будут ежегодно подтверждать допуск к управлению плавсредствами.

Об этом сообщила пресс-служба Главкомата Военно-морского флота России, передает Крыминформ.

В ведомстве отметили, что на каждом из военно-морских флотов России сформированы экзаменационные комиссии, начальники управлений, отделов и служб подготовили билеты. Вопросы в них касаются правил навигации, систем вооружения, устройства важнейших узлов и механизмов кораблей и судов ВМФ.

В рамках экзамена будут проверяться практические навыки офицеров – принятие решений, связанных с управлением кораблем и экипажем, в боевых или экстремальных условиях. До нововведения командиры кораблей проходили экзамены раз в четыре года.

Те офицеры, которые по уважительной причине (из-за того, что находятся в море) не смогли явиться на переэкзаменовку, будут сдавать экзамены по индивидуальному графику по прибытии на базу. Бывший главнокомандующий Черноморским флотом Игорь Касатонов в свою очередь заявил изданию, что командиры кораблей и судов справляются с испытаниями и сдают с первого раза. Те «единицы несдавших» оценки исправляют на пересдаче.