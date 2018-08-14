Членство в НАТО не препятствует сотрудничеству с Россией - глава комиссии парламента Турции
|16:27 08.11.2018
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|Турция
Обязательства Турции перед НАТО не являются препятствием для сотрудничества с Россией и другими странами.
Об этом заявил председатель комиссии по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр, передает РИА.
"Турция с учtтом того, что является членом НАТО, продолжит выполнять все взятые на себя обязательства. Мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы наши отношения находились в одной корзине", — заявил Бозкыр в ходе совместного заседания комитетов по международным делам Совфеда РФ и парламента Турции.
По его словам, Турция может быть членом НАТО и в то же время членом Организации исламского сотрудничества, а также иметь прекрасные отношения с Россией и Ираном или же входить в различные экономические образования в Центральной Азии.
"Мы в любом случае рассмотрим каждое из этих направлений отдельно и посмотрим, чтобы они укрепляли наши взаимодействия со странами соответствующих регионов. Но мы никогда не позволим, чтобы те или иные наши взаимоотношения или процессы стали причиной или следствием враждебных действий", — добавил он.
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