Цель данного мероприятия - отработка вопросов ведения наступательных действий на Азово-Причерноморском оперативном направлении.

По данным группы "Информационное Сопротивление", в рамках единого плана и системы оперативной и боевой подготовки Южного военного округа ВС РФ, в 1 и 2 АК оккупационных войск осуществляется планирование и подготовка к проведению в декабре 2018 г. командно-штабного учения.