Оккупантами осуществляется подготовка командно-штабных учений - цель наступление на Азово-Причерноморском направлении
|15:58 08.11.2018
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|Крым
Цель данного мероприятия - отработка вопросов ведения наступательных действий на Азово-Причерноморском оперативном направлении.
По данным группы "Информационное Сопротивление", в рамках единого плана и системы оперативной и боевой подготовки Южного военного округа ВС РФ, в 1 и 2 АК оккупационных войск осуществляется планирование и подготовка к проведению в декабре 2018 г. командно-штабного учения.
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