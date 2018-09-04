Для повышения боеспособности в российскую армию вернули замполитов
|15:33 08.11.2018
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|Россия
Минобороны РФ возвращает ротных замполитов. Первые должности уже созданы в мотострелковых частях и соединениях.
Изменения связаны с формированием Главного военно-политического управления (ГлавВоенПУР). В 2008 году эти должности были сокращены,сообщают Известия.
В штатном расписании мотострелковых рот с численностью более 100 военнослужащих уже введены должности замполитов. Следом их должны получить подразделения, где служит более 75 солдат и младших командиров, сообщили изданию в Минобороны.
Процесс должен быть завершен к 1 декабря нынешнего года. За это время будут определены полномочия управления, штатная структура и приняты основные кадровые решения.
Замполиты будут подчиняться непосредственно командирам рот. Им предстоит сформировать у подчиненных «глубокое понимание» и поддержку личным составом государственной политики в области обеспечения обороны. Они займутся воспитанием у военнослужащих патриотизма, верности воинскому долгу и военной присяге. В первую очередь они будут отвечать за профессиональную подготовку и идейные убеждения бойцов и младших командиров, сплочение воинских коллективов.
Для этого ротным замполитам придется плотно работать с сержантами и солдатами. Знать не только личный состав роты, но и принадлежность к религиозным конфессиям, индивидуально-психологические, морально-политические, военно-профессиональные качества и особенности подчиненных. Замполит станет регулярно составлять и уточнять социально-психологическую характеристику роты. На ее основе командир будет формировать расчеты, экипажи, отделения и смены.
Замполитам должны будут воспитать в солдатах уверенность в своем оружии и готовность к выполнению боевых задач в любых условиях, пишет издание, а так же улучшить моральный климат и повышать боеспособность воинских подразделений.
Институт политработников сформировался во время Гражданской войны. В 1918 году в Рабоче-крестьянской Красной армии появилось Всероссийское бюро военных комиссаров. Они надзирали за деятельностью командования воинских частей и отвечали за пропаганду. В 1919-м большевики создали Политуправление Реввоенсовета (ПУР). В дальнейшем, несмотря на все переименования, структуру именовали ГлавПУР.
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