Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук рассказал, какие неофициальные предложения поступают для урегулирования ситуации на Донбассе.

Во время общения с журналистами, которое транслировал "112 Украина", Марчук сообщил, что одним из вариантов для разрешения конфликта на Донбассе предлагают официальный отказ Украины от Крыма.

"Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, то на кофе-брейковых паузах говорят, что если Украина официально откажется, не то что откажется, а снимет крымскую проблему, то это может быть серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе. То есть откажитесь официально от Крыма и потом можно будет, они говорят, что это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица", - пояснил он.

Кто именно выдвигает такие предложения - Марчук не уточнил.

Отметим, подобное предложение звучит не впервые. 19 февраля 2017 года американская газета The New York Times написала, что депутат Рады от Радикальной партии Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, она была якобы передана тогдашнему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну. По данным газеты, план предусматривал вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который вынесут вопрос о сдаче Крыма в "аренду" России на 50 или 100 лет. Артеменко заявил, что план разрабатывала группа депутатов из разных парламентских фракций, включая оппозицию, но опроверг, что в его концепции упоминалась передача Крыма в "аренду".

16 мая того же года Верховная Рада Украины поддержала постановление № 6445 о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Артеменко. За такое решение проголосовали 244 народных депутата. Незадолго до этого президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко. Все это время Артеменко находится на территории США.