Варварская добыча песка у берегов оккупированного Крыма негативно влияет на экологию Бакальской косы, в результате чего ее площадь сократилась на 8 га.

Об этом рассказала “сенатор” от оккупированного Крыма Ольга Ковитиди изданию Крыминформ.

“Добыча песка существенно усиливает природные гидрологические процессы, вызывающие размыв Бакальской косы, что уже привело к сокращению ее площади на восемь гектаров и оказывает негативное воздействие на естественные природные условия регионального ландшафтного парка “Бакальская коса”, бухты Бакальская, рекреационную инфраструктуру самой косы”, – подчеркнула Ковитиди.

По ее словам, добычу строительного песка в районе Бакальской косы осуществляет ООО “Экоюжгеоразведка”.

Напомним, о том, что бесконтрольная добыча песка в оккупированном Крыму для строительных нужд наносит непоправимый вред экологии полуострова, признают даже российские ученые.

Как сообщалось ранее, вопиющий случай промышленной добычи песка под видом обычных работ зафиксировали общественники в севастопольской Каче.

Так называемые "власти" оккупированного Крыма признали, что из-за добычи песка Евпатория теряет свои пляжи: за последние годы ширина пляжей здесь уменьшилась с 40-50 метров до 10-15.

Бакальская коса - ландшафтно-рекреационный парк, расположенный на северо-западном побережье Крыма на территории Раздольненского района. Площадь — 1 520 га.