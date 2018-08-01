Поселок Гурзуф на Южном берегу оккупированного Крыма частично обесточен из-за повреждения кабельной линии.

Об этом сообщается на официальном сайте т.н. "ГУП РК Крымэнерго", передет сайт Новости Крыма.

Сообщается, что варийное отключение света произошло в районе 14 часов 7 ноября.

«При земляных работах сторонней организацией повреждена кабельная линия 10 кВ на головном участке ВВ 10 Л 22 «Артек» – ТП 1055. После восстановительных работ линия не прошла испытания», — говорится в оперативной информации предприятия.