Из-за аварии часть Южного берега Крыма почти сутки без света

14:01 08.11.2018 0 комментариев Крым

Поселок Гурзуф на Южном берегу оккупированного Крыма частично обесточен из-за повреждения кабельной линии.

Об этом сообщается на официальном сайте т.н. "ГУП РК Крымэнерго", передет сайт Новости Крыма.

Сообщается, что варийное отключение света произошло в районе 14 часов 7 ноября.

«При земляных работах сторонней организацией повреждена кабельная линия 10 кВ на головном участке ВВ 10 Л 22 «Артек» – ТП 1055. После восстановительных работ линия не прошла испытания», — говорится в оперативной информации предприятия.



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