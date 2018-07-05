Оккупанты решили провести над крымчанами "налоговый эксперемент"

13:25 08.11.2018 0 комментариев Крым

Чиновники аннексированного полуострова заявили, что Крым намерен принять участие в эксперименте по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан.

Об этом сообщил "министр" курортов и туризма оккупированного Крыма Вадим Волченко, передает РИА.

"Мы получили, к сожалению, отрицательные заключения по поводу введения патента для дохода физических лиц, но в качестве альтернативы министерством экономического развития Российской Федерации предложено принять участие в этом эксперименте. Мы рассматриваем этот вопрос совместно с налоговой службой и будем надеяться, что с 2020 года сможем принять там также участие", — сказал Волченко на заседании т.н. "совета Общественной палаты Крыма".

Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении эксперимента по налогообложению самозанятых граждан. Предполагается, что налог на профессиональный доход для этой категории лиц введут на период с 2019 по 2028 годы в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

На новый режим налогообложения смогут перейти граждане, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам.

Сделать это можно будет без посещения налоговых органов через мобильное приложение "Мой налог". Там же можно будет платить сам налог. Доходы от реализации товаров, работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке 4%, а если они реализованы ИП и юрлицам — 6%. Платить налог нужно будет ежемесячно.

В случае перехода на новый режим налогообложения самозанятых граждан освободят от уплаты НДФЛ (13%) и дадут им право на налоговый вычет в пределах 10 тысяч рублей. Они смогут добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование.



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