"Муфтият" аннексированного Крыма пожелал оккупантам крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности / Фото
|12:31 08.11.2018
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|Крым
"Муфтият" оккупированных Крыма и Севастополя поздравил так называемых "судебных приставов" с профессиональным праздником, который в соседней России отмечается 1 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба "Духовного управления мусульман" оккупированного Крыма, пишет QHA.
В Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре в этот день организовали торжества.
Помощник муфтия оккупированного Крыма, "главный имам" Симферополя Мухаммед Исламов вручил силовикам почетные грамоты и поблагодарил их "за хорошую службу и сотрудничество". Он так же пожелал сотрудникам службы приставов успехов в работе, благополучия и мира в семьях, крепкого здоровья и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
Напомним, сегодня, 8 ноября, в пгт. Азовское (Джанкойский район), ул. Комсомольская 16, в доме Халила Аблямитова проходит обыск. Обыск начался в 6:00 утра, проводился на всей территории дома и двора, включая досмотр теплиц. После обыска силовики увезли сына хозяина дома и его беременную жену.
Фото QHA.
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