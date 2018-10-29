"Муфтият" оккупированных Крыма и Севастополя поздравил так называемых "судебных приставов" с профессиональным праздником, который в соседней России отмечается 1 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба "Духовного управления мусульман" оккупированного Крыма, пишет QHA.

В Крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре в этот день организовали торжества.

Помощник муфтия оккупированного Крыма, "главный имам" Симферополя Мухаммед Исламов вручил силовикам почетные грамоты и поблагодарил их "за хорошую службу и сотрудничество". Он так же пожелал сотрудникам службы приставов успехов в работе, благополучия и мира в семьях, крепкого здоровья и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Напомним, сегодня, 8 ноября, в пгт. Азовское (Джанкойский район), ул. Комсомольская 16, в доме Халила Аблямитова проходит обыск. Обыск начался в 6:00 утра, проводился на всей территории дома и двора, включая досмотр теплиц. После обыска силовики увезли сына хозяина дома и его беременную жену.





Фото QHA.