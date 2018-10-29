В Киеве на станции метро "Осокорки" появился мурал, изображающий крымскую татарку в национальном головном уборе — фесе. Его автор — американский художник Мата Руда.

Как сказала первый заместитель министра информполитики Эмине Джеппар, Руда, родившийся в Коста-Рико, не просто так решил нарисовать крымскую татарку, передает QHA

Мата сказал, что "он американец, но латинос костариканского происхождения, и коренные народы латиноамериканских стран имеют схожую историю выселений, переселений и репрессий, уничтожений и разрушений". История выживания и сохранения самобытности крымских татар ему очень близка через собственные параллели истории своей семьи и народа.

Чтобы вдохновиться культурой крымских татар, он пересмотрел почти весь контент Министерства информполитики, посвященный коренным народам.

По словам Джеппар, художник вдохновлялся песнями Джамалы, Эльвиры Сарыхалил и других исполнителей.

Изображение крымской татарки не единственное, которое украсит станцию метро "Осокорки". По информации Джеппар, вскоре в метро появятся работы и других известных муралистов и художников.

