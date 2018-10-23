Новый российский малый ракетный корабль "Вышний Волочек", возвращающийся из похода в Средиземное море, в среду, 7 ноября, прошел черноморские проливы на буксире.

На опубликованных в сети снимках видно, как буксир "Профессор Николай Муру" тянет корвет за собой в проливе Босфор. Наблюдатели отмечают, что, возможно, это была отработка прохода на буксире узких проливов.

Информированный российский источник сообщил "Интерфаксу", что корабль исправен. "Идти на буксире в данном случае - нормальная практика, это позволяет экономить моторесурс", - сказал собеседник агентства.

По данным руководителя проекта "Майдан иностранных дел" и главного редактора издания BlackSeaNews Андрей Клименко, проблема связанна с китайским двигателм старой модели, который вынуждены были поставить на корабли данного проекта, из-за невозможности использовать проектный "санкционный" немецкий.

Российские судостроители стараются скрыть последствия санкций, у них это называется "Сроки сдачи корабля флоту передвинулись вправо" пишет Клименко.

"Вышний Волочек" выполнял задачи в составе постоянной эскадры ВМФ в Средиземном море с августа 2018 года, информирует штаб ЧФ.

Корабли данного проекта ранее задействовались российскими военными для нанесения ударов крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

"Вышний Волочек" - шестой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенный для ЧФ РФ.

Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

"Вышний Волочек" был принят в состав Черноморского флота 1 июня.