Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов вчера, 7 ноября, обязал т.н. "администрацию" Симферополя добираться до работы на общественном транспорте.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Крыминформ.

Свое решение Аксенов объяснил тем, что в Симферополе ситуация с общественным транспортом не меняется в лучшую сторону: в городе колоссальные пробки.

"По итогам этих поездок ожидаю на последующем совещании предложений по стабилизации ситуации», – написал Аксенов.

Первые итоги эксперимента "главы" оккупационного правительства стали ясны уже сегодня, 8 ноября, утром: аксеновские чиновники массово опоздали на работу.

Начальник управления транспорта и связи оккупационной администрации Симферополя Анастасия Лавринова рассказала, что ремя в пути пассажирских автобусов и маршруток из-за ремонта улиц в Симферополе увеличилось почти в два раза. Количество оборотных рейсов на маршрутах сократилось. График сбивается практически у 100% подвижного состава. Там, где оборотный рейс был 1 час 20 минут, время увеличивается до 2 часов 10-50 минут.

Однако, уже через час после новости о пробках в городе на сайте Крыминформа появилась еще одна новость: симферопольцы удивились отсутствию пробок в центре города сегодняшним утром.

Как долго крымские чиновники будут добираться на работу общественным транспортом не оговаривалось и когда ждать улучшений в работе общественного транспорта пока не ясно.