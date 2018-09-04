В Госдуме РФ обсудят "интернет-кодекс" для военных

10:49 08.11.2018 0 комментариев Россия

В четверг, 8 ноября, Госдума РФ на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность.

Как уточняет РИА Новости, за нарушение запрета в отношении военных предлагается применять дисциплинарные меры вплоть до увольнения со службы, передает военное.рф.

Разработчики проекта утверждают, что анализ деятельности Вооруженных Сил РФ и других войск, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. 

В связи с этим законопроектом предлагается запретить военнослужащим размещать в средствах массовой информации и в интернете информацию, в том числе фото-, видеоматериалы и данные геолокации, о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о служебной деятельности и месте их дислокации. 

Отмечается, что за нарушение указанного запрета в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ каждый военнослужащий, независимо от его должности и звания, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира. Одновременно с этим дополнительно в отношении контрактников может применяться мера по досрочному увольнению со службы. 

Нормы законопроекта не распространяются на граждан, уже уволенных с военной службы.



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