У Києві українські та американські дипломати обговорюють зброю та загрози агресії РФ / Фото
|10:24 08.11.2018
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|Украина
У Києві розпочалось дводенне чергове засідання Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю (РГНЕК).
Про це повідомляє прес-служба МЗС, пише Укрінформ.
"Засідання відкрив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, який відзначив важливу роль РГНЕК у контексті двосторонніх відносин, а також для обговорення розвитку регіональної та міжнародної безпекової ситуації. Делегації сторін очолююють Сергій Шутенко, директор Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України, та Еліот Канг, перший заступник помічника Держсекретаря США", - йдеться у повідомленні.
Програма роботи засідання включає обговорення широкого кола питань українсько-американської двосторонньої співпраці у сфері запобігання розповсюдженню зброїмасового знищення та засобів її доставки. Значна увага приділена розгляду загроз безпеці на регіональному і глобальному рівні. На порядку денному також перебувають питання реалізації низки пріоритетних проектів з посилення безпекового сектору України в умовах збройної агресії РФ, взаємодії в рамках міжнародних організацій, багатосторонніх режимів нерозповсюдження та експортного контролю.
Фото: МЗС України
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