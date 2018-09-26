Специалисты проведут поиск пресной воды под Азовским и Чёрным морями для снабжения оккупированного Крыма.

Об этом сегодня, 8 ноября, сообщила пресс-служба Сергея Цекова со ссылкой на руководителя Федерального агентства по недропользованию в оккупированном Крыму Евгения Киселёва, передает Крым Информ.

«Евгений Киселёв пояснил ситуацию с поиском подземных вод под Азовским морем и Чёрным морем к западу от Крыма. По его словам, там будут проводиться специализированные поисковые работы регионального плана. Было отмечено, что в советское время в Азовском море был получен фонтан пресной воды, что подтверждает её наличие в этом регионе», – сообщила пресс-служба.

Информация была озвучена во время правительственного часа на заседании Совета Федерации, где с докладом выступал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

По его словам, дефицит воды является сейчас большой проблемой для развития промышленности оккупированного Крыма.

«Если говорить о развитии промышленности на территории Крыма, то это большая проблема, так как воды для этих целей немного», – цитирует Кобылкина пресс-служба сенатора от Крыма.

Киселёв, в свою очередь, отметил, что проблема водоснабжения в Крыму решается на системной основе. На полуострове проводятся крупномасштабные геологические работы.

По его словам, проблем с обеспечением восточной части полуострова нет, поскольку там достаточно ресурсов и запасов подземных вод для Керчи и Феодосийского региона. Воду на восток Крыма также может подавать Севастополь.

Более сложная ситуация – на северо-западе полуострова, где находится Армянск и Красноперекопск. Вода там используется для технологических нужд. В регионе наблюдается постоянное подсоление вод, поэтому «министерство» обязало компании добывать воду с более глубоких горизонтов.