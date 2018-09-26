Оккупанты поищут пресную воду под Азовским и Чёрным морями, по слухам в советское время там били фонтаны пресной воды

09:59 08.11.2018 0 комментариев Крым

Специалисты проведут поиск пресной воды под Азовским и Чёрным морями для снабжения оккупированного Крыма.

Об этом сегодня, 8 ноября, сообщила пресс-служба Сергея Цекова со ссылкой на руководителя Федерального агентства по недропользованию в оккупированном Крыму Евгения Киселёва, передает Крым Информ.

«Евгений Киселёв пояснил ситуацию с поиском подземных вод под Азовским морем и Чёрным морем к западу от Крыма. По его словам, там будут проводиться специализированные поисковые работы регионального плана. Было отмечено, что в советское время в Азовском море был получен фонтан пресной воды, что подтверждает её наличие в этом регионе», – сообщила пресс-служба.

Информация была озвучена во время правительственного часа на заседании Совета Федерации, где с докладом выступал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

По его словам, дефицит воды является сейчас большой проблемой для развития промышленности оккупированного Крыма.

«Если говорить о развитии промышленности на территории Крыма, то это большая проблема, так как воды для этих целей немного», – цитирует Кобылкина пресс-служба сенатора от Крыма.

Киселёв, в свою очередь, отметил, что проблема водоснабжения в Крыму решается на системной основе. На полуострове проводятся крупномасштабные геологические работы.

По его словам, проблем с обеспечением восточной части полуострова нет, поскольку там достаточно ресурсов и запасов подземных вод для Керчи и Феодосийского региона. Воду на восток Крыма также может подавать Севастополь.

Более сложная ситуация – на северо-западе полуострова, где находится Армянск и Красноперекопск. Вода там используется для технологических нужд. В регионе наблюдается постоянное подсоление вод, поэтому «министерство» обязало компании добывать воду с более глубоких горизонтов.



Ещё на эту тему:

12:00 29.10.2018
Оккупанты хотят "национализировать" Крымский титан, а кислотонакопитель заполнить водой из скважин
19:44 22.10.2018
В оккупированном Крыму и дальше будут выкачивать пресную воду из подземных источников
13:15 08.10.2018
Из-за водной блокады Крыма оккупанты обещают пустить Днепр в обход Украины
08:01 28.09.2018
Ученые из Санкт-Петербурга обозначили: математическая модель водоснабжения оккупированного Крыма воды не прибавит
12:40 27.09.2018
В Госдуме назвали "бредом" информацию о тайных поставках воды в оккупированный Крым
10:48 27.09.2018
Из Херсонской области в оккупированный Крым по пластиковой трубе поставляли воду / Фото
20:28 26.09.2018
У России несколько вариантов восстановления водоснабжения Крыма – смена украинской власти или военная операция - Бабин
18:35 26.09.2018
Украинские правоохранители прекратили работу нелегального трубопровода, снабжавшего водой "Крымский титан"
07:20 20.09.2018
Из-за обмелевшего водохранилища в крымском селе сократили норму привозной воды
12:15 17.09.2018
Россия пожалуется в ООН на устроенную Украиной "водную блокаду" аннексированного Крыма
16:59 13.09.2018
Оккупанты уверяют, что воды в Крыму достаточно чтобы обеспечить ею местное население
15:45 11.09.2018
Оккупанты "озаботились" правами человека в связи с перекрытием Украиной Северо-Крымского канала
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
Все новости страны
Болгария Болгария
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
Все новости страны
Греция Греция
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
10:49 08.11.2018
В Госдуме РФ обсудят "интернет-кодекс" для военных
07:38 08.11.2018
Суд Монако предъявил обвинение российскому миллиардеру
19:14 07.11.2018
В Норвегии завершились военные учения НАТО Trident Juncture
17:26 07.11.2018
Из-за санкций США "Роснефть" просит покупателей изменить контракты
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
17:01 07.11.2018
В Турции модернизируют вертолеты Т129 / Фото
16:12 06.11.2018
Турецкий флот усилился третьим корветом класса "Ада" / Фото
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
Все новости страны
Украина Украина
11:39 08.11.2018
Из-за санкций буксировка военных кораблей становится "нормальной практикой" для ВМФ России
11:12 08.11.2018
Оккупантов в Симферополе на одно утро пересадили на общественный транспорт, пробки исчезли, чиновники опоздали
10:24 08.11.2018
У Києві українські та американські дипломати обговорюють зброю та загрози агресії РФ / Фото
09:59 08.11.2018
Оккупанты поищут пресную воду под Азовским и Чёрным морями, по слухам в советское время там били фонтаны пресной воды
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс