Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование

09:39 08.11.2018 0 комментариев Болгария

Расследование, проведенное болгарскими журналистами, поражает масштабами деятельности некоторых епископов БПЦ.

Митрополит Гавриил – особое доверенное лицо, распоряжавшееся счетами Московской патриархии, стал фронтменом российского влияния в БПЦ.

БПЦ вывела из страны и тайно скрыла в российских банках, контролируемых Моспатриархией, несколько миллионов долларов. Это подтверждают документы, которые в Синодальной палате предоставили изданию Faktor.bg, передает cerkvarium.

Финансовая афера с участием церкви охватывает период 1997-2000 гг. В это время и болгарские суды, и болгарское правительство официально признавали Синод патриарха Пимена, но основная часть церковного имущества находилась во владении и распоряжении Синода патриарха Максима. В панике, что имущество и деньги на счетах будут переданы так называемым раскольникам, духовенство из круга патриарха Максима приняли решение вывести и спрятать крупные суммы в иностранных банках.

Обсуждались варианты перебросить деньги в греческие, кипрские или российские банки, но победило мнение, что Россия более безопасна для болгарских владык. Главным действующим лицом оказался несуществующий уже Болгарско-российский инвестиционный банк (БРИБ) и его руководитель – показательно расстрелянный в Софии банкир Эмил Кюлев. Со стороны Синода ответственным лицом стал протосинкел Софийской Святой Митрополии архимандрит Гавриил, нынешний митрополит Ловчанский и один из наиболее серьезных кандидатов на белый патриарший клобук. Гавриил исключительно хорошо подходил на эту роль, поскольку 12 годами ранее он был официальным представителем БПЦ в советской Москве.

Схема

Банк Кюлева использовал здания, собственность Софийской митрополии, за достаточно высокую арендную плату в течение 10 лет. За несколько траншей Митрополии была выплачена арендная плата в размере почти 2 млн. долларов США. Кроме того, БПЦ получила долевое участие в БРИБ (в размере 30 тыс. долларов). Но вместо того, чтобы эта колоссальная сумма осталась на софийских церковных счетах, она отправилась в Россию.

В основу финансовой схемы лег Протокол о намерениях совместной деятельности между ОВЦС МП и Софийской Святой Митрополией (БПЦ).

С российской стороны документ подписал лично Смоленский и Калининградский митрополит Кирилл, в то время председатель ОВЦС, а сейчас – патриарх Московский,  от БПЦ документ подписал архим. Гавриил. Согласно этому Протоколу Софийская митрополия должна закупить у РПЦ за 2 млн. долларов церковные художественно-ювелирные изделия и утварь.

Основание совершенно формальное и абсурдное, но его целью было оправдание огромного перевода валюты. Чуть позже был подписан и второй Протокол между теми же сторонами, но на этот раз заместителем Кирилла,  – Калужским и Боровским архиепископом Климентом. Чуть позже намерения Софии и Москвы были скреплены Контрактом между Софийской митрополией и ОВЦС МП. Подписанты – снова Гавриил и Климент. Однако в официальном Контракте закупка церковной утвари заменена на «ремонт и переустройство зданий, являющихся собственностью Митрополии и находящихся на территории России». Кроме того, включены совместные просветительские инициативы, но на территории Болгарии. Стоимость Контракта – 2 млн. долларов.

В то же время ОВЦС в лице архиеп. Климента выдает специальную доверенность Софийскому протосинкелу – архимандриту Гавриилу – и софийскому священнику Николаю Василеву Коцеву. Доверенность стала ключом к финансовому благоденствию (но не превышающему сумму 17 тыс. долларов за раз).

Сотрудники и духовенство Синодальной палаты в Софии категорично утверждают, что никогда из России в Болгарию не поступала церковная утварь, которая при объявленной стоимости в 2 млн. долларов должна была бы заполнить целый железнодорожный состав, а также что никакие здания БПЦ в России не ремонтировались, поскольку таковых нет. Вероятнее всего, что помимо официального основания Контракта и Протоколов была еще и неофициальная договоренность: выведенными из Болгарии миллионами долларов архимандрит Гавриил может распоряжаться по своему усмотрению, но с учетом интересов Москвы.

Афера не могла не привлечь внимание правоохранителей. Операции БРИБ были замечены Болгарским национальным банком, а Минфин получил информацию о трансферах.

Летом 2000 г. столичное управление «Государственный финансовый контроль» провело  финансовую ревизию Софийской митрополии за период январь 1996 г.  – июнь 2000 г., ревизоры выявили ряд несоответствий, включая неправомерный перевод долларов в Россию. Ревизия показала, что в апреле 1997 г. РПЦ открыла счета в БРИБ, на которые были переведены 1100 тыс. долларов США, которыми по доверенности мог распоряжаться митрополит Гавриил.

Однако пропал след примерно 800 тыс. долларов, которые, вероятнее всего, стали «благодарностью» или комиссией для «православных» товарищей – московских офицеров в рясах.

В бухгалтерских документах Софийской Митрополии и БПЦ, однако, нет документов, свидетельствующих о том, что такие огромные суммы каким либо образом были возвращены Болгарской Церкви. В конце лета 2000 г. Минфин отправил Ревизионный акт с выявленными нарушениями Софийской городской прокуратуре, но дело навсегда отправилось в архивы гособвинения.

Сегодня Ловчанский митрополит Гавриил – единственный хранитель этих тайных финансовых операций с русскими. Вероятно, срок давности по этому делу истек, но нравственность – как епископская, так и синодальная – такого срока не имеют. Особая роль Гавриила в афере поясняется в значительной степени и его исключительной преданностью в представлении московских интересов и навязывании их болгарскому Синоду в последние годы. Неслучайно Ловчанский митрополит указывается как самый верный Моспатриархии болгарский клирик, предводитель пророссийской группы, включающей Иоанна Варненского и Даниила Видинского. Вероятно, это доверие было заслужено и в финансовых играх двадцатилетней давности, закрученных им совместно с Кириллом Гундяевым, претендующим сегодня на позицию лидера мирового Православия.

Именно митрополит Гавриил выступил против того, чтобы БПЦ стала Церковью-Матерью для Македонской Церкви, обслуживая тем самым российские и сербские интересы. Он является и инициатором лишенной какого бы то ни было канонического основания идеи созвать Всеправославный церковный собор, на котором, по мнению Москвы, должен рассматриваться вопрос украинской автокефалии.

Публикуется с сокращениями и редакторскими правками (перевод с болгарского - Илья Бей)



Ещё на эту тему:

10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
08:20 16.10.2018
РПЦ разорвала связи с Константинопольским патриархатом
20:12 26.06.2018
УПЦ МП отказалась переходить в Константинопольский патриархат
15:29 22.06.2018
Автокефалия УПЦ — итоги заседания Священного Синода
12:05 22.06.2018
Грузинская Православная Церковь поддерживает украинскую автокефалию
19:11 19.06.2018
21 июня состоится заседание Священного Синода Грузинской Православной Церкви
00:42 23.03.2018
Ватопед вдохновил президента Молдовы основать союз по борьбе с мировым материализмом
01:08 01.02.2018
Уникальная греческая часовня уместилась в стволе платана / Фото / Видео
10:01 27.01.2018
В оккупированный Крым из Киево-Печерской Лавры привезли мощи преподобных отцов
20:16 25.01.2018
Архиепископа Крымского Климента назначили временно управлять Херсонской епархией УПЦ КП
01:35 30.11.2017
Члены Синода ГПЦ призвали США к активности против российской пропаганды в Грузии
19:00 28.11.2017
В РФ обвинили священника в неудачном запуске спутника
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
15:00 02.11.2018
Президент Армении подписал указ о роспуске парламента и новых выборах
16:30 01.11.2018
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
Все новости страны
Болгария Болгария
09:39 08.11.2018
Болгарская православная церковь скрывает миллионы долларов на тайных счетах в российских банках / Расследование
10:35 07.11.2018
Болгарские боевые самолеты ремонтирует Одесский авиационный завод / Фото
09:05 06.11.2018
Помпео обсудил с главой МИД Болгарии санкции в отношении России
20:59 05.11.2018
Болгария, Греция, Румыния и Сербия хотят принять Чемпионат мира по футболу 2030 года
Все новости страны
Греция Греция
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
07:55 05.11.2018
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
19:54 31.10.2018
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение
14:59 31.10.2018
В Македонии начали следствие об отказе президента утвердить изменение названия страны
Все новости страны
Грузия Грузия
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
20:43 05.11.2018
Учения "Agile Spirit 2019" с участием стран НАТО пройдут в Грузии летом и станут самыми масштабными
16:30 02.11.2018
В Батуми прибыли пять военных кораблей НАТО / Фото Видео
16:55 01.11.2018
Грузия будет наращивать закупки американского оружия
Все новости страны
Молдова Молдова
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
18:01 06.11.2018
В Молдове оппозиция объединяется для участия в парламентских выборах
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
19:49 05.11.2018
Россия на полгода отменит пошлины на товары из Молдовы
Все новости страны
Россия Россия
10:49 08.11.2018
В Госдуме РФ обсудят "интернет-кодекс" для военных
07:38 08.11.2018
Суд Монако предъявил обвинение российскому миллиардеру
19:14 07.11.2018
В Норвегии завершились военные учения НАТО Trident Juncture
17:26 07.11.2018
Из-за санкций США "Роснефть" просит покупателей изменить контракты
Все новости страны
Румыния Румыния
18:28 05.11.2018
Румыния планирует перейти на евро в 2024 году
11:55 31.10.2018
Румыния планирует стать крупнейшим производителем газа в Европе
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
Все новости страны
Турция Турция
17:01 07.11.2018
В Турции модернизируют вертолеты Т129 / Фото
16:12 06.11.2018
Турецкий флот усилился третьим корветом класса "Ада" / Фото
21:00 02.11.2018
Турция и США объявили о взаимной отмене санкций против министров
10:01 02.11.2018
США надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО
Все новости страны
Украина Украина
11:39 08.11.2018
Из-за санкций буксировка военных кораблей становится "нормальной практикой" для ВМФ России
11:12 08.11.2018
Оккупантов в Симферополе на одно утро пересадили на общественный транспорт, пробки исчезли, чиновники опоздали
10:24 08.11.2018
У Києві українські та американські дипломати обговорюють зброю та загрози агресії РФ / Фото
09:59 08.11.2018
Оккупанты поищут пресную воду под Азовским и Чёрным морями, по слухам в советское время там били фонтаны пресной воды
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс