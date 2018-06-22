Расследование, проведенное болгарскими журналистами, поражает масштабами деятельности некоторых епископов БПЦ.

Митрополит Гавриил – особое доверенное лицо, распоряжавшееся счетами Московской патриархии, стал фронтменом российского влияния в БПЦ.

БПЦ вывела из страны и тайно скрыла в российских банках, контролируемых Моспатриархией, несколько миллионов долларов. Это подтверждают документы, которые в Синодальной палате предоставили изданию Faktor.bg, передает cerkvarium.

Финансовая афера с участием церкви охватывает период 1997-2000 гг. В это время и болгарские суды, и болгарское правительство официально признавали Синод патриарха Пимена, но основная часть церковного имущества находилась во владении и распоряжении Синода патриарха Максима. В панике, что имущество и деньги на счетах будут переданы так называемым раскольникам, духовенство из круга патриарха Максима приняли решение вывести и спрятать крупные суммы в иностранных банках.

Обсуждались варианты перебросить деньги в греческие, кипрские или российские банки, но победило мнение, что Россия более безопасна для болгарских владык. Главным действующим лицом оказался несуществующий уже Болгарско-российский инвестиционный банк (БРИБ) и его руководитель – показательно расстрелянный в Софии банкир Эмил Кюлев. Со стороны Синода ответственным лицом стал протосинкел Софийской Святой Митрополии архимандрит Гавриил, нынешний митрополит Ловчанский и один из наиболее серьезных кандидатов на белый патриарший клобук. Гавриил исключительно хорошо подходил на эту роль, поскольку 12 годами ранее он был официальным представителем БПЦ в советской Москве.

Схема

Банк Кюлева использовал здания, собственность Софийской митрополии, за достаточно высокую арендную плату в течение 10 лет. За несколько траншей Митрополии была выплачена арендная плата в размере почти 2 млн. долларов США. Кроме того, БПЦ получила долевое участие в БРИБ (в размере 30 тыс. долларов). Но вместо того, чтобы эта колоссальная сумма осталась на софийских церковных счетах, она отправилась в Россию.

В основу финансовой схемы лег Протокол о намерениях совместной деятельности между ОВЦС МП и Софийской Святой Митрополией (БПЦ).

С российской стороны документ подписал лично Смоленский и Калининградский митрополит Кирилл, в то время председатель ОВЦС, а сейчас – патриарх Московский, от БПЦ документ подписал архим. Гавриил. Согласно этому Протоколу Софийская митрополия должна закупить у РПЦ за 2 млн. долларов церковные художественно-ювелирные изделия и утварь.

Основание совершенно формальное и абсурдное, но его целью было оправдание огромного перевода валюты. Чуть позже был подписан и второй Протокол между теми же сторонами, но на этот раз заместителем Кирилла, – Калужским и Боровским архиепископом Климентом. Чуть позже намерения Софии и Москвы были скреплены Контрактом между Софийской митрополией и ОВЦС МП. Подписанты – снова Гавриил и Климент. Однако в официальном Контракте закупка церковной утвари заменена на «ремонт и переустройство зданий, являющихся собственностью Митрополии и находящихся на территории России». Кроме того, включены совместные просветительские инициативы, но на территории Болгарии. Стоимость Контракта – 2 млн. долларов.

В то же время ОВЦС в лице архиеп. Климента выдает специальную доверенность Софийскому протосинкелу – архимандриту Гавриилу – и софийскому священнику Николаю Василеву Коцеву. Доверенность стала ключом к финансовому благоденствию (но не превышающему сумму 17 тыс. долларов за раз).

Сотрудники и духовенство Синодальной палаты в Софии категорично утверждают, что никогда из России в Болгарию не поступала церковная утварь, которая при объявленной стоимости в 2 млн. долларов должна была бы заполнить целый железнодорожный состав, а также что никакие здания БПЦ в России не ремонтировались, поскольку таковых нет. Вероятнее всего, что помимо официального основания Контракта и Протоколов была еще и неофициальная договоренность: выведенными из Болгарии миллионами долларов архимандрит Гавриил может распоряжаться по своему усмотрению, но с учетом интересов Москвы.

Афера не могла не привлечь внимание правоохранителей. Операции БРИБ были замечены Болгарским национальным банком, а Минфин получил информацию о трансферах.

Летом 2000 г. столичное управление «Государственный финансовый контроль» провело финансовую ревизию Софийской митрополии за период январь 1996 г. – июнь 2000 г., ревизоры выявили ряд несоответствий, включая неправомерный перевод долларов в Россию. Ревизия показала, что в апреле 1997 г. РПЦ открыла счета в БРИБ, на которые были переведены 1100 тыс. долларов США, которыми по доверенности мог распоряжаться митрополит Гавриил.

Однако пропал след примерно 800 тыс. долларов, которые, вероятнее всего, стали «благодарностью» или комиссией для «православных» товарищей – московских офицеров в рясах.

В бухгалтерских документах Софийской Митрополии и БПЦ, однако, нет документов, свидетельствующих о том, что такие огромные суммы каким либо образом были возвращены Болгарской Церкви. В конце лета 2000 г. Минфин отправил Ревизионный акт с выявленными нарушениями Софийской городской прокуратуре, но дело навсегда отправилось в архивы гособвинения.

Сегодня Ловчанский митрополит Гавриил – единственный хранитель этих тайных финансовых операций с русскими. Вероятно, срок давности по этому делу истек, но нравственность – как епископская, так и синодальная – такого срока не имеют. Особая роль Гавриила в афере поясняется в значительной степени и его исключительной преданностью в представлении московских интересов и навязывании их болгарскому Синоду в последние годы. Неслучайно Ловчанский митрополит указывается как самый верный Моспатриархии болгарский клирик, предводитель пророссийской группы, включающей Иоанна Варненского и Даниила Видинского. Вероятно, это доверие было заслужено и в финансовых играх двадцатилетней давности, закрученных им совместно с Кириллом Гундяевым, претендующим сегодня на позицию лидера мирового Православия.

Именно митрополит Гавриил выступил против того, чтобы БПЦ стала Церковью-Матерью для Македонской Церкви, обслуживая тем самым российские и сербские интересы. Он является и инициатором лишенной какого бы то ни было канонического основания идеи созвать Всеправославный церковный собор, на котором, по мнению Москвы, должен рассматриваться вопрос украинской автокефалии.

Публикуется с сокращениями и редакторскими правками (перевод с болгарского - Илья Бей)