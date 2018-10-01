Военные учения Trident Juncture-2018, которые начались 25 октября в Норвегии, вступают во вторую фазу, в которой примут участие украинские военные.

Об этом рассказал военный представитель миссии Украины при НАТО генерал Владимир Аскаров, передает УНН.

По его словам, вторая командно-штабная фаза учений пройдет в период с 9 по 23 ноября.

"Непосредственное участие наших военнослужащих (в Trident Juncture-2018) начнется только во второй фазе учений — так называемой командно-штабной фазе — она ​​продлится с 9 по 23 ноября. Там участвуют пятеро наших военнослужащих", — отметил генерал.

По его словам, географически украинские военные будут расположены в трех основных местах: Рамштайн (Германия), Неаполь (Италия) и Ставангер (Норвегия).

Он отметил, что для Украины является преимуществом присутствовать на этих учениях.

Как сообщал BSNews, в Норвегии завершились крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture. Адмирал США Джеймс Фогго заявил, что маневры прошли успешно.