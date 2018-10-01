Украинские военные примут участие во второй фазе учений Trident Juncture
|09:19 08.11.2018
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|Украина
Военные учения Trident Juncture-2018, которые начались 25 октября в Норвегии, вступают во вторую фазу, в которой примут участие украинские военные.
Об этом рассказал военный представитель миссии Украины при НАТО генерал Владимир Аскаров, передает УНН.
По его словам, вторая командно-штабная фаза учений пройдет в период с 9 по 23 ноября.
"Непосредственное участие наших военнослужащих (в Trident Juncture-2018) начнется только во второй фазе учений — так называемой командно-штабной фазе — она продлится с 9 по 23 ноября. Там участвуют пятеро наших военнослужащих", — отметил генерал.
По его словам, географически украинские военные будут расположены в трех основных местах: Рамштайн (Германия), Неаполь (Италия) и Ставангер (Норвегия).
Он отметил, что для Украины является преимуществом присутствовать на этих учениях.
Как сообщал BSNews, в Норвегии завершились крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture. Адмирал США Джеймс Фогго заявил, что маневры прошли успешно.
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