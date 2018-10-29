Сегодня, 7 ноября, в 7 часов утра поступили сообщения о том, что в пгт. Азовское (Джанкойский район), ул. Комсомольская 16, в доме Халила Аблямитова проходит обыск. Обыск начался в 6:00 утра, проводился на всей территории дома и двора, включая досмотр теплиц.

Информация подтверждена, подробности выясняются, сообщает Крымская солидарность.

У дома находятся две газели, одна легковая (ларгус), принадлежащие сотрудникам силовых структур, в числе которых одиннадцать человек в масках, на форме нашивки ОМОНа.

В доме проживает пятеро членов семьи, включая полуторагодовалого ребёнка. Пожилому отцу стало плохо, домой вызвали скорую.

После обыска сотрудники силовых структур увезли Аблялима Аблямитова, сына хозяина дома, в неизвестном направлении. Также увезли супругу Аблялима, Айджан. Она в положении, дома с родителями Аблялима остался их годовалый ребёнок.

Родные семьи Аблямитовых звонили на горячие линии, чтобы заявить о пропаже. По телефону горячей линии в ФСБ сказали, что такие не поступали и данными пока не располагают.

Заявка по горячей линии полиции была принята.

Новость обновляется.

Видео: Крымская солидарность.