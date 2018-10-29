Украинско-российская комиссия по рыболовству в Азовском море, которая проводила заседание в Киеве в конце октября, не достигла никаких договоренностей, потому что не завершила свою работу.

Об этом в ответ на запрос Укринформа сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства Украины.

"В связи с тем, что украинско-российская комиссия по вопросам рыболовства не завершила свою работу, каких-либо договоренностей достигнуто не было", - говорится в документе.

Также отмечается, что комиссия должна была рассмотреть вопрос относительно состояния запасов и величины общебассейнових объемов изъятия (лимитов) основных промысловых рыб Азовского моря в 2019 году, о национальных квотах изъятия этих рыб, о мерах регулирования промышленного рыболовства в бассейне Азовского моря и режиме рыболовства на 2019 год.

Кроме того, стороны должны обсудить координацию и взаимодействие по охране и контролю за изъятием водных биологических ресурсов в Азовском море и Керченском проливе в 2019 году.

Как сообщалось, 23 октября, в отеле ONOVO Dendra Hotel на Бориспольском шоссе открылась 30 сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море и должна была продлиться три дня. 24 октября на заседание пришел председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который заявил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ немедленно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игоря Рулева. Чубаров тогда вызвал правоохранителей для выдворения из Украины правонарушителей - членов российской делегации. Правоохранителям он объяснил, что российскую делегацию возглавляет чиновник Игорь Рулев, который в прошлом году посещал Крым. По его информации, еще три представителя российской делегации нарушали украинские законы, но доказательств против них пока нет.

Также народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий требует от органов государственной власти Украины отозвать своих представителей из украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Помощник председателя ГПСУ, пресс-секретарь Олег Слободян сообщил, что во время собеседования ни один из членов российской делегации, прибывших на заседания комиссии по вопросам рыболовства, не указал посещения оккупированного Крыма.

Заместитель председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко также сообщил, что сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море проводится в Киеве с целью распределения квот на вылов, потому что без этого украинские рыбаки не смогут осуществлять деятельность в Азовском море.

26 октября Слободян сообщил, что 25 октября во время пограничного контроля граждан, которые улетали рейсом в Стамбул, был выявлен гражданин Российской Федерации Рулев и другие члены российской делегации. На основании имеющейся обновленной информации у пограничников в пределах компетенции было принято решение о запрете Рулеву и еще двум членам делегации въезда на территорию Украины сроком на три года.