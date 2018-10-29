Европейская народная партия приняла с резолюцию о непризнании аннексии Крыма
|07:59 08.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Конгресс Европейской народной партии в Хельсинки сообщил о непризнании российской аннексии Крыма.
Как сообщил народный депутат Украины Георгий Логвинский, соответствующая поправка была внесена в резолюцию конгресса, принятую в поддержку Украины, передает Центр журналистских расследований.
«Только что резолюция ЕНП (Европейской народной партии) в поддержку Украины принята с поправкой о непризнании аннексии Крыма! Поздравляю! Мы должны делать так, чтобы любая площадка становилась трамплином для возврата контроля над нашей территорией! Пока мы боремся за Крым он остается украинским», – написал он в соцсети.
Среди участников конгресса – канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента Дональд Туск, президенты многих европейских стран, включая президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщалось ранее, в комитете Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября состоится голосование за новый проект резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.
Ещё на эту тему:
Трамп звинуватив «режим» Обами у втраті Україною Криму
Комитет Генассамблеи ООН проголосует за новый проект резолюции по оккупированному Крыму
Украина и Турция скоординируют действия по борьбе с агрессией России в Азовском море
Освобождение украинских политузников обсудят с Эрдоганом
В ООН обвинили РФ в целенаправленной политике изменения демографического состава населения оккупированного Крыма
В ООН рассказали о планах РФ по размещению ядерного вооружения в оккупированном Крыму
На Совбезе ООН подняли вопрос роста российского военного присутствия в Азовском море