Конгресс Европейской народной партии в Хельсинки сообщил о непризнании российской аннексии Крыма.

Как сообщил народный депутат Украины Георгий Логвинский, соответствующая поправка была внесена в резолюцию конгресса, принятую в поддержку Украины, передает Центр журналистских расследований.

«Только что резолюция ЕНП (Европейской народной партии) в поддержку Украины принята с поправкой о непризнании аннексии Крыма! Поздравляю! Мы должны делать так, чтобы любая площадка становилась трамплином для возврата контроля над нашей территорией! Пока мы боремся за Крым он остается украинским», – написал он в соцсети.

Среди участников конгресса – канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента Дональд Туск, президенты многих европейских стран, включая президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщалось ранее, в комитете Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября состоится голосование за новый проект резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.