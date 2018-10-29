Европейская народная партия приняла с резолюцию о непризнании аннексии Крыма

07:59 08.11.2018 0 комментариев Крым

Конгресс Европейской народной партии в Хельсинки сообщил о непризнании российской аннексии Крыма.

Как сообщил народный депутат Украины Георгий Логвинский, соответствующая поправка была внесена в резолюцию конгресса, принятую в поддержку Украины, передает Центр журналистских расследований.

«Только что резолюция ЕНП (Европейской народной партии) в поддержку Украины принята с поправкой о непризнании аннексии Крыма! Поздравляю! Мы должны делать так, чтобы любая площадка становилась трамплином для возврата контроля над нашей территорией! Пока мы боремся за Крым он остается украинским», – написал он в соцсети.

Среди участников конгресса – канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента Дональд Туск, президенты многих европейских стран, включая президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщалось ранее, в комитете Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября состоится голосование за новый проект резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.



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